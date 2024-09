Rohit Sharma: "हमेशा कुछ न कुछ...", टीम इंडिया के धमाकेदार जीत के बाद कप्तान रोहित शर्मा के बयान ने मचाई खलबली

Rohit Sharma on Win First Test vs BAN: बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया ने आल राउंडर प्रदर्शन की बदौलत बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर दो टेस्ट मैचों की सीरीज का शानदार आगाज़ किया है. टीम इंडिया की बात करें तो समय और परिथिति को भांपते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने अपने रोल को समझते हुए प्रदर्शन किया. टीम इंडिया ने पहली पारी में 376 रन बनाये तो बांग्लादेश अपनी पहली पारी में मात्र 149 रन ही बना पाई और टीम इंडिया को 227 रनों का बढ़त हासिल हुआ. दूसरी पारी में भारत ने 287 रन और जोड़ कर बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 515 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया जिसके जवाब में बांग्लादेश ने कप्तान शांतो के 82 रनों की पारी की बदौलत पूरी टीम 234 रन ही बना पाई और 280 रन के बड़े अंतर से मुकाबला हार गई.

ROHIT 🤝 PANT.



- The bond is beautiful between both the players. 🌟 pic.twitter.com/nEUuYNiZ3V — Johns. (@CricCrazyJohns) September 22, 2024

रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ भारत की जीत पर कहा

यह हमारे लिए आगे क्या होने वाला है, इसे देखते हुए एक शानदार रिजल्ट था. हम लंबे समय के बाद खेल रहे हैं, लेकिन आप कभी भी क्रिकेट से बाहर नहीं होते. हम एक सप्ताह पहले यहां आए थे. पंत के शतक पर रोहित (Rohit Sharma on Rishabh Pant Century vs BAN) ने कहा कि वह कुछ बहुत ही कठिन समय से गुजरा है. जिस तरह से उसने खुद को संभाला है वह देखने लायक है. वह आईपीएल में वापस आया, उसके बाद एक सफल विश्व कप और यह एक ऐसा फार्मेंट है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है. उसका श्रेय उसे जाता है, उसने तुरंत प्रभाव डाला.

"चोट के बाद मैं...", टीम इंडिया के जीत के बाद पंत ने दिया भावुक बयान, शतक लगाने को लेकर कही ये बात

चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, हम उसी के इर्द-गिर्द टीम बनाना चाहते हैं. आपको खिलाड़ियों को श्रेय देना होगा. लाल मिट्टी की पिच हमेशा कुछ न कुछ देने वाली होती है. आपको थोड़ा धैर्य रखने की भी आवश्यकता होती है. यह एक ऐसी पिच थी जहाँ हमें बहुत धैर्य दिखाना था. हम बल्ले और गेंद के साथ-साथ उन पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त धैर्य रखते थे. रोहित ने अश्विन के बारे में (Rohit Sharma on Ravichandran Ashwin) ने कहा कि वह हमेशा गेंद और बल्ले से हमारे लिए मौजूद रहते हैं. जब भी हम उसे देखते हैं, तो वह हमेशा खूबसूरत होता है. वह कभी भी खेल से बाहर नहीं होता. टीएनपीएल में उसने बल्लेबाजी करते हुए खूब मौज-मस्ती की.