IPL क्वालीफायर-2 का गणित: नो रिजर्व डे, बारिश हुई तो इस टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट, जानें आखिर कैसे

What Happen If PBKS vs MI Qualifier 2 Washed Out In Rain: आईपीएल 2025 का रोमांच अपने आखिरी चरण में है. टूर्नामेंट का दूसरा क्वालीफायर मुकाबला आज (01 जून) पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां जिस टीम को जीत मिलेगी. उसकी फाइनल में एंट्री होगी. वहीं शिकस्त खाने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा. इसलिए आज जब दोनों टीमें मैदान में उतरेंगी, तो उनके दिमाग में केवल एक ही चीज रहेगी. वह है किसी भी हाल में जीत हासिल करना.

बारिश से मैच हुआ रद्द, तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

इन दिनों देश के कई हिस्सों से छिटपुट बारिश की खबरें सामने आ रही हैं. केरल में तो करीब आठ दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है. ऐसे में फैंस डरे हुए हैं कि अगर आज के मुकाबले में भी बारिश दस्तक देती है और मैच का परिणाम नहीं निकल पाता है तो किस टीम की फाइनल में एंट्री होगी? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

आईपीएल के नियमानुसार अगर बारिश की वजह से प्लेऑफ का कोई मुकाबला रद्द होता है तो लीग चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अंकतालिका में आगे रहने वाली टीम को वरीयता दी जाएगी.

उदाहरण के तौर पर जैसे आज का मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो पंजाब किंग्स की टीम को फाइनल का टिकट हासिल होगा. क्योंकि लीग चरण में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पंजाब (19) की टीम अंकतालिका में टॉप पर रही थी, जबकि मुंबई (16) ने चौथे स्थान पर रहते हुए अपने सफर का समापन किया था.

क्वालीफायर-2 के लिए एक्स्ट्रा समय की भी है व्यवस्था

बड़े मुकाबलों के लिए हमेशा से ही कुछ अलग नियम रहे हैं. इस बार भी बोर्ड की तरफ से क्वालीफायर-2 के लिए एक्स्ट्रा समय की व्यवस्था की गई है. एमआई बनाम पीबीकेएस मुकाबले में बारिश बांधा डालती है तो मैच को पूरा कराने के लिए एक्स्ट्रा समय रखा गया है.

बोर्ड की तरफ से एक्सट्रा समय की सीमा 120 मिनट यानी कि पूरे दो घंटे रखे गए हैं. इस समय सीमा में भी मैच पूरा नहीं हो पाता है तो मैच को रद्द घोषित कर दिया जाएगा और अंकतालिका में आगे रहने वाली टीम को फाइनल का टिकट प्रदान कर दिया जाएगा. मैच के लिए रिजर्व डे का कोई प्रावधान नहीं है.

