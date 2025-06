IND vs ENG: इंग्लैंड दौरे के लिए केएल राहुल ने लिया बड़ा फैसला, सूचना मिलते ही BCCI हरकत में आई

KL Rahul Tells BCCI He Wants To Play For India A: आईपीएल 2025 के शुरूआती मुकाबलों में दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया. उसे देख हर कोई हैरान था. लोग कयास लगा रहे थे कि इस बार टीम जरुर प्लेऑफ तक का सफर तय करेगी. मगर ऐसा नहीं हो पाया. महज एक अंक से टीम प्लेऑफ में शिरकत करने से चूक गई. जिसके बाद आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ. मगर केएल राहुल ने इस विवाद में फंसने के बजाय एक सराहनीय कदम उठाया. जिसके लिए हर कोई उनकी सराहना कर रहा है.

दरअसल, आईपीएल समाप्त होते ही भारतीय टीम को इंग्लैंड का दौरा करना है. जहां दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. आगामी सीरीज को ध्यान में रखते हुए राहुल ने इंग्लैंड की परिस्थितियों को समझने के लिए पहले जाने का फैसला लिया है. यही नहीं उन्होंने इंग्लैंड लायंस के खिलाफ खेले जाने वाले दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भी शिरकत करने की गुजारिश की है, जो छह जून से नौ जून के बीच खेला जाएगा.

परिस्थितियों को भांपने के इरादे से राहुल ने जल्दी जाने का लिया है फैसला

इंग्लैंड में टेस्ट खेलते हुए भारतीय खिलाड़ियों को हमेशा से ही दिक्कत हुई है. यही वजह है कि राहुल ने मुख्य मुकाबलों से पूर्व इंग्लैंड की परिस्थिती को भांपने के इरादे से पहले जाने का फैसला लिया है. कथित तौर पर भारतीय खिलाड़ी ने बीसीसीआई को भी अपने इस विचार से अवगत करा दिया है. बोर्ड को उन्होंने बताया है कि वह इंग्लैंड लायंस के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में भारत ए की तरफ से शिरकत करना चाहते हैं.

इंडियन एक्सप्रेस के एक सूत्र के मुताबिक, 'वह (केएल राहुल) सोमवार (दो जून) को उड़ान भरेंगे और भारत ए टीम के साथ दूसरे टेस्ट मुकाबले में शिरकत करेंगे. चूंकि वह सीनियर पुरुष टीम का हिस्सा हैं, जो आगामी सीरीज खेलने वाली है. इसलिए उन्हें उन मैचों में खेलने से अभ्यास का मौका मिलेगा.'

