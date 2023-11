Rohit Sharma: "तब हमें पता था कि..." दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत पर कप्तान रोहित के बयान ने बाकी टीमों में मचा दिया हड़कंप

Rohit Sharma on WIn Over South Africa World Cup 2023

Rohit Sharma on Win Over South Africa: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) के बीच वनडे विश्व कप 2023 का मुकाबला नंबर 37वां खेला गया. टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma on WIn vs SA) ने टॉस जीतकर इस बार चौकते हुए फैसले में पहले बल्लेबाज़ी को चुना. इडेन गार्डन कोलकाता के मैदान पर खेले गए इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज़ों ने अफ्रीकी गेंदबाज़ो की जमकर खबर ली. टीम इंडिया की ओपनिंग जोड़ी के तौर पर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और शुभमण गिल ने पहले विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की और 62 रन जोड़ कर टीम को ठोस शुरुआत दिलाने का काम किया. टीम इंडिया को पहला झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लगा और रोहित 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए इसके बाद शुभमण गिल भी 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

ऐतिहासिक जीत पर बोले कप्तान रोहित शर्मा