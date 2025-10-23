IND vs AUS: रोहित शर्मा ने दिखाया 'हिटमैन शो', SENA देशों में इतने छक्के लगाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बने

- रोहित शर्मा SENA देशों में 150 अंतरराष्ट्रीय छक्के लगाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज़ बन गए हैं
- एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में रोहित ने 74 गेंदों में अर्धशतक लगाया
- रोहित शर्मा एशिया के सबसे भरोसेमंद और सफल बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं और उन्हें “हिटमैन” कहा जाता है
Rohit Sharma Sixes Record in SENA Country: भारतीय ओपनर रोहित शर्मा ने एक और बड़ा मुकाम हासिल कर अपने नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है. वह SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में 150 अंतरराष्ट्रीय छक्के पूरे करने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज़ बन गए. यह उपलब्धि रोहित शर्मा की आक्रामक बल्लेबाज़ी शैली और उनकी निरंतरता का नतीजा है. एडिलेड में रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में 74 गेंदों में अर्धशतक लगाया और और उनकी कुल पारी 73 रनों की रही जिसमे उनके बल्ले से 7 चौके और 2 छक्के आये.
दुनिया की कठिनतम पिचों में गिने जाने वाले SENA देशों के मैदान में जहां बल्लेबाज़ों को रन बनाने में मुश्किल होती है, वहीं रोहित ने अपने दमदार स्ट्रोक्स और बेहतरीन टाइमिंग से इतिहास रच दिया और उनके इस रिकॉर्ड ने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें “हिटमैन” क्यों कहा जाता है.
रोहित शर्मा का यह कारनामा उन्हें विश्व क्रिकेट के चुनिंदा बल्लेबाज़ों की सूची में शामिल करता है, जिन्होंने विदेशी परिस्थितियों में लंबी पारियां खेलते हुए टीम को मज़बूती दी है. उन्होंने इन देशों में कई यादगार पारियां खेली हैं, जिनमें दोहरे शतक, शतक और विस्फोटक अर्धशतक दोनों शामिल हैं. रोहित न केवल भारत के लिए बल्कि एशिया के भी सबसे भरोसेमंद और सफल बल्लेबाज़ों में गिने जाते हैं.