MI vs GT: फ्लॉप शो के बावजूद रोहित शर्मा ने रचा इतिहास, IPL में ये कारनामा कर मचाई खलबली

Rohit Sharma Six Hundred Boundry Record in IPL MI vs GT: मुंबई इंडियंस के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा का बल्ला इस बार गुजरात टाइटंस के खिलाफ ज्यादा नहीं चला, लेकिन उन्होंने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली. रोहित ने इस मुकाबले में 8 रन बनाए और मोहम्मद सिराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए. हालांकि, अपनी इस छोटी सी पारी में उन्होंने 2 चौके लगाए, जिससे आईपीएल में उनके 600 चौके पूरे हो गए. रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास में 600 चौके लगाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड इन बल्लेबाजों ने हासिल किया था.

🚨 Milestone 🚨



The prolific Rohit Sharma becomes only the 4⃣th player to hit 6⃣0⃣0⃣ fours in the #TATAIPL 👏#GTvMI | @mipaltan | @ImRo45 pic.twitter.com/NSjsYXdTkO