सचिन, विराट और गांगुली के बाद यह ऐतिहासिक कारनामा करने वाले चौथे बल्लेबाज बने रोहित शर्मा

Rohit Sharma Became Fourth Player From India To Score 11000 Runs in ODI: बांग्लादेश के खिलाफ अपनी पारी का 12वां रन लेते हुए रोहित शर्मा ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह वनडे में टीम इंडिया की तरफ से 11000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. 'हिटमैन' शर्मा से पहले यह खास उपलब्धि केवल तीन बल्लेबाजों के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 11000 के आंकड़े को छुआ था. ये बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर, मौजूदा दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और पूर्व कप्तान सौरव गांगुली हैं. बांग्लादेश के खिलाफ दुबई में 12 रन बनाते ही रोहित शर्मा भी इस खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं. खबर लिखे जाने तक रोहित शर्मा ने 269 मैच की 261 पारियों में 49.21 की औसत से 11025 रन बनाए हैं.

भारत की तरफ से वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. तेंदुलकर ने 1989 से 2012 के बीच कुल 463 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 452 पारियों में 44.83 की औसत से 18426 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 49 शतक और 96 अर्धशतक निकले.

दूसरे स्थान पर मौजूदा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम आता है. कोहली ने ब्लू टीम के लिए 2008 से अबतक 298 मैच खेलते हुए 285 पारियों में 57.93 की औसत से 13963 रन बनाए हैं. इस बीच उनके बल्ले से 50 शतक और 73 अर्धशतक आए हैं.

तीसरे बल्लेबाज पूर्व दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली हैं. गांगुली ने 1992 से 2007 के बीच 308 वनडे मुकाबलों में हिस्सा लिया. इस बीच वह 297 पारियों में 40.95 की औसत से 11221 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 71 अर्धशतक निकले.

भारत की तरफ से वनडे में 11000 रन बनाने वाले सभी खिलाड़ी

18426 रन - सचिन तेंदुलकर

13963 रन - विराट कोहली

11221 रन - सौरव गांगुली

11011 रन - रोहित शर्मा

