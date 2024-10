IND vs NZ: 'दो गेंद तो...' रोहित-विराट की क्यों हुई अंपायर से बहस, ये वजह आई सामने

Team India Controversy with Umpire IND vs NZ 1st Test: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन मैदान पर बहस देखने को मिला. सरफराज खान (150) और ऋषभ पंत (99) की अगुआई में पहले भारतीय बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए शानदार साझेदारी करके भारत को जीत दिलाई. रोहित शर्मा की अगुआई वाली टीम ने इससे पहले पहली पारी में 46 रन पर आउट हो गई थी, जबकि न्यूजीलैंड ने 402 रन बनाए थे. मेहमान टीम के गेंदबाजों ने आखिरी सत्र में वापसी की. भारत ने आखिरी सात विकेट 24 रन पर गंवा दिए, जिससे वह शुरुआत में बेहतर स्थिति में होने के बावजूद 107 रन का बढ़त ही हासिल कर सका.

न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लैथम और डेवोन कॉनवे जैसे ही बल्लेबाजी के लिए उतरे, पहले से ही बारिश से प्रभावित मैच में स्टेडियम पर बादल छा गए. जसप्रीत बुमराह ने केवल चार गेंदें फेंकी, जिसमें उन्होंने लैथम को परेशान किया, लेकिन तभी अंपायरों ने खेल जारी रखने के लिए पर्याप्त रोशनी नहीं होने का फैसला किया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मैदान से बाहर चले गए. रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगुआई में भारतीय खिलाड़ी इस फैसले को लेकर अंपायरों से बहस करते हुए गुस्से में थे की कम से कम दो गेंद और करा दिया जाता.

Virat Kohli and Rohit Sharma are unhappy with the umpire's decision to pause play due to bad light. Ashwin should have come into the debate with his cricket knowledge. 😂#INDvsNZL #INDvsNZ #INDvNZ pic.twitter.com/hrRzFlAAlA