Rohit Sharma: 'मेरा 17-18 साल का करियर हो गया है अब...'रोहित ने अपने इंटरनेशनल करियर को लेकर दिया बड़ा बयान

Rohit Sharma on Cricket career: रोहित शर्मा (Rohit Sharma latest interview) की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार ICC टूर्नामेंट में जीत हासिल की है. ​​ICC सीमित ओवरों की प्रतियोगिताओं में भारत का हालिया रिकॉर्ड कमाल का रहा है. भारत को पिछले तीन आईसीसी टूर्नामेंटों में खेले 24 मैचों में से केवल एक में हार मिली है, भारत को 2023 के वनडे विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल मिली थी. भारत ने वेस्टइंडीज और यूएसए द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 2024 टी20 विश्व कप में जीत हासिल की, जिसमें उसने अपने सभी आठ मैच जीते. यह जीत का सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी में भी जारी रहा, जहां रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में लगातार पांच जीत हासिल की.

अब रोहित आईपीएल में मुंबई इंडियंस की ओर से खेल रहे हैं. रोहित की कप्तानी में मुंबई ने 5 बार IPL खिताब जीता है, अब भले ही रोहित टीम के कप्तान नहीं हैं लेकिन खिलाड़ी के तौर पर इस आईपीएल में बेहतर परफॉर्म करना चाहते हैं. रोहित को उम्मीद है कि इस बार आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस का खिताब जीत पाएगी. वैसे, रोहित ने माना है कि आईपीएल का खिताब जीतना आसान काम नहीं है.

रोहित का एक नया इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने करियर की सफलता और असफलता को लेकर बात की है. रोहित ने बताया कि टीम ने भविष्य के मैचों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं और खेल शैली निर्धारित करने के लिए अनुभव का उपयोग किया है. उन्होंने खिलाड़ियों के साथ अपनी भूमिका और प्रदर्शन लक्ष्यों के बारे में खुले संवाद के महत्व पर जोर दिया. रोहित ने बताया कि टीम की सफलता का कारण फ्री और निडर होकर खेलना है. कई सीरीज हारने और कुछ असफलताओं का सामना करने के बावजूद, उन्होंने अपना सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा और खुद को घबराहट से दूर रखकर टीम की कप्तानी करते रहे हैं.

