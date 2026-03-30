MI vs KKR: रोहित-रिकल्टन ने मचाया तूफान, 13 साल बाद किस्मत ने मारी पलटी, MI ने KKR को 6 विकेट से हराया

MI vs KKR IPL 2026: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस ने अपने अभियान की शुरुआत शानदार अंदाज में की और सबसे खास बात यह रही कि टीम ने 13 साल बाद यानी 2012 के बाद पहली बार सीजन का पहला मैच जीतकर आगाज किया. वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराकर दमदार शुरुआत की. 221 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने तूफानी शुरुआत दिलाई. दोनों ने पहले विकेट के लिए 11.5 ओवर में 148 रन जोड़कर मैच को पूरी तरह मुंबई के पक्ष में कर दिया.

रोहित शर्मा ने 38 गेंदों पर 78 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के शामिल रहे. उन्होंने सिर्फ 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आईपीएल करियर का सबसे तेज पचासा भी रहा और यह उनका 50वां आईपीएल अर्धशतक भी था.

रयान रिकल्टन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 43 गेंदों पर 81 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 4 चौके शामिल थे. इसके बाद सूर्यकुमार यादव (16), तिलक वर्मा (20) और हार्दिक पांड्या (18) ने उपयोगी पारियां खेलीं, जबकि नमन धीर अंत तक नाबाद रहे. इस तरह मुंबई ने 20वें ओवर की पहली गेंद पर 4 विकेट खोकर 224 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

इससे पहले, टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 220/4 का मजबूत स्कोर खड़ा किया था. कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 40 गेंदों पर 67 रन की कप्तानी पारी खेली. युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने 29 गेंदों पर 51 रन बनाए, जबकि फिन एलेन (37) और रिंकू सिंह (नाबाद 33) ने भी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

मुंबई की ओर से शार्दुल ठाकुर सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 39 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि कप्तान हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला. कुल मिलाकर, यह जीत मुंबई इंडियंस के लिए सिर्फ एक मुकाबला जीतने से कहीं ज्यादा अहम रही, क्योंकि टीम ने पूरे 12 साल बाद अपने आईपीएल अभियान की शुरुआत जीत के साथ करने का सूखा खत्म किया.