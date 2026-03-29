MI vs KKR LIVE Updates: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के दूसरे मुकाबले में आज (29 मार्च) मुंबई इंडियंस की भिड़ंत कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला मुंबई स्थित वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान मैदान में शाम 7.00 बजे आएंगे. वहीं मैच का लाइव रोमांच आधे घंटे बाद यानी कि 7.30 बजे से देखने को मिलेगा. मैच के दौरान दोनों टीमों का प्रयास रहेगा कि वह इस मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ करें. यही वजह है कि हर किसी का मानना है आज का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है. (Live Scorecard)

MI vs KKR हेड-टू-हेड

मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खबर लिखे जाने तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान मुंबई का पलड़ा कोलकाता के खिलाफ भारी रहा है. एमआई को केकेआर के खिलाफ 24 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 11 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है. वहीं केकेआर को एमआई के खिलाफ केवल 11 मुकाबलों में जीत मिली है, जबकि 24 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है.

आईपीएल 2026 के लिए दोनों टीमें

मुंबई इंडियंस: हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकलटन, रॉबिन मिंज, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रित बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गफनजर, अश्विनी कुमार, दीपक चाहर, विल जैक्स, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, शेरफेन रदरफोर्ड, मयंक मारकंडे, शार्दुल ठाकुर, क्विंटन डी कॉक, मोहम्मद इजहार, दानिश मालेवार, अथर्व अंकोलेकर और मयंक रावत.

कोलकाता नाइट राइडर्स: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, उमरान मलिक, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, कार्तिक त्यागी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, तेजस्वी दहिया, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, आकाश दीप, प्रशांत सोलंकी और दक्ष कामरा.

IPL 2026 LIVE Updates: MI vs KKR LIVE Match Score, Straight from Wankhede Stadium and Mumbai.

