'अजीब लग रहा है...', एशिया कप के लिए भारतीय टीम से इस खिलाड़ी के बाहर हो पर हैरान हैं रॉबिन उथप्पा

Robin Uthappa Expressed Concern Over Shreyas Iyer Asia Cup: पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने श्रेयस अय्यर को भारत की एशिया कप टीम से बाहर किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि टीम में एक ऐसे खिलाड़ी का न होना "अजीब लगता है जिसने भारत की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अहम भूमिका निभाई थी". पंजाब किंग्स (PBKS) के कप्तान के रूप में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 के शानदार सीज़न के बाद अय्यर को टीम से बाहर करना मंगलवार को कप्तान सूर्यकुमार यादव और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर द्वारा एशिया कप टीम की घोषणा के बाद सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है.

X पर एक पोस्ट में, उथप्पा ने उम्मीद जताई कि टीम प्रबंधन ने अय्यर को उनके बाहर होने के बारे में ठीक से बताया होगा.

"भारत को अगला #T20WC खेलने से पहले लगभग 18 T20I मैच खेलने हैं; #श्रेयसअय्यर, जो आपको चैम्पियनशिप जीतने में अहम भूमिका निभाते थे, का न होना अजीब लग रहा है. लेकिन उम्मीद तो यही है कि उन्हें जल्द ही इस टीम में जगह मिल जाए क्योंकि वो इसके हक़दार हैं! मुझे उम्मीद है कि उन्हें टीम से बाहर किए जाने की जानकारी दे दी गई होगी. उथप्पा ने X पर पोस्ट किया.

अय्यर CT 2025 में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और कुल मिलाकर दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने पांच मैचों में 48.60 की औसत से 243 रन बनाए, जिसमें दो अर्द्धशतक और 79 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर शामिल था. अय्यर हाल ही में समाप्त हुए IPL 2025 में छठे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे और उनका सर्वश्रेष्ठ सीज़न रहा, जहाँ उन्होंने 17 मैचों और पारियों में 50.33 की औसत, 175.07 के स्ट्राइक रेट और छह अर्द्धशतकों के साथ 604 रन बनाए. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 97* था.

पिछला T20 विश्व कप जीतने के बाद से, मुंबई के इस बल्लेबाज ने 26 T20 मैच खेले हैं और 49.94 की औसत, 179.73 के स्ट्राइक रेट, एक शतक और सात अर्द्धशतकों के साथ 949 रन बनाए हैं. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 130 रन. भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगा, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मैच 14 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा. भारत अपना अंतिम ग्रुप चरण का मैच 19 सितंबर को अबू धाबी में ओमान के खिलाफ खेलेगा.

ग्रुप चरण के बाद, टूर्नामेंट सुपर 4 में जाएगा, जहाँ प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें क्वालीफाई करेंगी. अगर भारत ग्रुप ए में शीर्ष पर रहता है, तो उसके सभी सुपर 4 मैच दुबई में होंगे. अगर भारत दूसरे स्थान पर रहता है, तो उसके सुपर 4 मुकाबलों में से एक अबू धाबी में और बाकी दो दुबई में होंगे. सुपर 4 चरण 20 से 26 सितंबर तक चलेगा. दुबई में फाइनल होगा, जो 28 सितंबर को होना है.

एशिया कप के लिए टीम इंडिया की टीम: सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल.