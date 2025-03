VIDEO: रियान पराग ने छक्के-चौकों से कूट दिए 124 रन, यशस्वी और जुरेल का भी दिखा विस्फोट

Riyan Parag Smashed 144 In Just 64 Balls In The Intra Squad Match: आईपीएल 2025 का पहला मुकाबला 22 मार्च को पिछली साल की विजेता कोलकाता नाईट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला जाएगा. वहीं अपने पहले मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की टीम 23 मार्च को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आमने-सामने होगी. आगामी मुकाबले के लिए आरआर के खिलाड़ी मैदान में जमकर पसीना बहा रहा हैं. टूर्नामेंट के शुरू होने से पूर्व आरआर की टीम ने जयपुर स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में एक इंट्रा स्क्वाड मैच खेला. जहां युवा ऑलराउंडर रियान पराग जबर्दस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने महज 64 गेंदों का सामना किया. इस बीच नाबाद 144 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 16 चौके और 10 बेहतरीन छक्के निकले. मैच के दौरान उन्होंने केवल छक्के-चौकों की मदद से 124 रन बनाए.

रियान पराग के अलावा इंट्रा स्क्वाड मैच में ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जमकर चला. जुरेल ने जहां 44 गेंदों में नाबाद 104 रनों का योगदान दिया. वहीं यशस्वी पारी का आगाज करते हुए 34 गेंदों में 83 रन रन बनाने में कामयाब रहे. जिसके बदौलत आरआर की टीम 274 रनों का स्कोर बनाने में कामयाब रही.

144* (64) - What a Riyan yaar 🔥💗 pic.twitter.com/K6Ht3wRFQE — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 19, 2025

पिछले सीजन में भी खूब चला था पराग का बल्ला

आईपीएल 2024 में भी रियान पराग का बल्ला जमकर चला था. टीम के लिए उन्होंने 16 मैचों में 135.14 की स्ट्राइक रेट से 573 रन बनाए थे. वहीं जायसवाल ने 16 मैचों में 435 रनों का योगदान दिया था.

Aaj mahol pura 🥶🔥 pic.twitter.com/x8ytQSld4m — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 19, 2025

आईपीएल 2025 के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम

संजू सैमसन (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, शिम्रोन हेटमायर, संदीप शर्मा, जोफ्रा आर्चर, वेनिन्दु हसरंगा, महेश थीक्षाना, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय सिंह, नितीश राणा, तुषार देशपांडे, शुभम दुबे, युद्धवीर चरक, फजल फारूकी, वैभव सूर्यवंशी, क्वेना मफाका, कुणाल राठौड़ और अशोक शर्मा.

