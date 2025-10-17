NDTV World Summit 2025: जो रूट या सचिन तेंदुलकर नहीं ऋषि सुनक ने इस भारतीय को बताया अपना पसंदीदा बल्लेबाज

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ की तकनीक की तारीफ करते हुए उन्हें अपना पसंदीदा खिलाड़ी बताया और कहा कि जब वह बड़े हो रहे थे, तब द्रविड़ की नकल करने की कोशिश करते थे. एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में बोलते हुए ऋषि सुनक ने जो रूट को इंग्लैंड का मौजूदा समय में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बताया. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने 164 टेस्ट में टीम इंडिया का प्रतिनिधित्व किया है और इस दौरान उनके बल्ले से 13288 रन आए हैं. द्रविड़ ने क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 36 शतक और 63 अर्द्धशतक लगाए हैं.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में बोलते हुए ऋषि सुनक से जब सवाल हुआ कि भारत और इंग्लैंड में वो किस टीम को चियर करते हैं, इसका जवाब देते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा,"मैं स्पष्ट रूप से इंग्लैंड के लिए उत्साहित हूं, लेकिन जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, भारत के लिए मेरे मन में बहुत नरम स्थान है और यही कारण है कि मैं आरसीबी के माध्यम से अपना समाधान ढूंढता हूं. यह मेरा और मेरी घरेलू फुटबॉल टीमों का एक और बड़ा जुनून है."

राहुल द्रविड़ को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताते हुए ऋषि सुनक ने कहा,"मैं वास्तव में यह भी कह रहा हूं कि इंग्लैंड में मेरा निर्वाचन क्षेत्र यॉर्कशायर में है, जो शायद ब्रिटेन का क्रिकेट को लेकर सबसे अधिक पागल हिस्सा है. मैं इसमें बहुत भाग्यशाली हूं क्योंकि घर पर मेरे जीवन में हर जगह क्रिकेट है. जब मैं बड़ा हो रहा था तब मेरे पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक राहुल द्रविड़ थे, तब मैं उनकी शानदार तकनीक की नकल करने की कोशिश करता था. लेकिन जो रूट स्पष्ट रूप से वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी बल्लेबाज हैं और उन्होंने किसी अन्य इंग्लिश बल्लेबाज की तुलना में अधिक रन बनाए हैं. और वह यॉर्कशायर के क्रिकेटर हैं."

द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में अपनी धैर्य पूर्व बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे. द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक गेंदों का सामना करने वाले बल्लेबाज हैं. द्रविड़ ने अपने करियर में 31,258 गेंदों का सामना किया है. इसके अलावा उन्होंने भारत के लिए खेले 344 वनडे मैचों में 10889 रन बनाए हैं. द्रवड़ि ने भारत के लिए 24064 अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं.

वहीं इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट ने 158 टेस्ट में 51.29 की औसत से 13543 रन बनाए हैं. जो रूट का टेस्ट में 57.49 का औसत है. जो रूट टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं और उनकी नजरें टेस्ट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ने पर है.

