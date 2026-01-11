IND vs NZ: ऋषभ पंत के बाहर होने पर ईशान किशन को नहीं मिला मौका, जगह मार ले गए ध्रुव जुरेल, जानिए क्यों !

Dhruv Jurel vs Ishan Kishan: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंजरी की वजह से न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज से बाहर हो गए हैं.बीसीसीआई ने पंत की जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया है. जुरेल को टीम में शामिल करने की जानकारी बीसीसीआई ने अपने 'एक्स' अकाउंट पर दी है.बीसीसीआई ने कहा, "पंत को एमआरआई के लिए ले जाया गया, और मेडिकल टीम ने एक एक्सपर्ट के साथ उनके क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल नतीजों पर विस्तृत चर्चा की. पंत को साइड स्ट्रेन है. वह वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह चयन समिति ने ध्रुव जुरेल को चुना है. जुरेल टीम से जुड़ गए हैं.

ध्रुव जुरेल vs ईशान किशन

ध्रुव जुरेल ने विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए खेलते हुए शानदार बल्लेबाजी की है. 7 मैचों में 90 से ज्यादा की औसत से 558 रन उन्होंने बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 4 अर्धशतक निकले हैं. इसी प्रदर्शन की बदौलत जुरेल वनडे सीरीज के लिए टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. 24 साल के जुरेल भारत की तरफ से 9 टेस्ट और 4 टी20 खेल चुके हैं. वनडे में डेब्यू का उन्हें इंतजार है.

ईशान किशन को नज़रअंदाज़ क्यों किया गया?

ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सेलेक्टर्स ईशान किशन को चुन सकते थे, जो ऋषभ पंत की जगह एक अच्छा विकल्प हो सकते थे. किशन ने 27 वनडे खेले हैं, जिसमें उन्होंने एक दोहरा शतक और सात अर्धशतक सहित 933 रन बनाए हैं. किशन ने हाल ही में भारतीय टीम में वापसी की थी और उन्हें न्यूजीलैंड सीरीज और उसके बाद होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टी20 टीम में शामिल किया गया था, ऐसा लगता है कि सेलेक्टर्स अभी उन्हें सिर्फ एक टी20 स्पेशलिस्ट के तौर पर देख रहे हैं, और जुरेल की फॉर्म ने सेलेक्टर्स को उन्हें किशन से आगे रखने के लिए मजबूर किया.

इस बीच, यह बहुत कम संभावना है कि जुरेल को तीसरे वनडे से पहले डेब्यू करने का मौका मिलेगा, वह भी तभी जब भारत पहले दो मैच जीतकर दूसरे मैच में ही वनडे सीरीज जीत ले.

वनडे सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर)