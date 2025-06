IND vs ENG: धोनी का वर्ल्ड रिकॉर्ड खतरे में, ऐसा करते ही इंग्लैंड में ऋषभ पंत रच देंगे इतिहास

Rishabh Pant upcoming record in Test: भारत औऱ इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच 20 जून से लीड्स में खेला जाने वाला है. दोनों टीमों के बीच अबतक कुल 136 टेस्ट हुए हैं (India vs England Head to Head in Test) जिसमें भारत को 35 मैचों जीत मिली है तो वहीं, 51 मैचों में इंग्लैंड की टीम जीत हासिल करने में सफल रही है. वहीं, 50 टेस्ट मैच ड्रा रहे हैं. बता दें कि इस टेस्ट सीरीज में सबकी नजर ऋषभ पंत पर है. पंत को टेस्ट क्रिकेट का बॉक्स ऑफिस खिलाड़ी माना जाता है. पंत टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर हैं. ऐसे में इस सीरीज में पंत के पास इतिहास रचने का मौका होगा. पंत इस सीरीज में धोनी के एक खास वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब हैं.

पंत के पास इंग्लैंड की धरती पर विजिटिंग विकेटकीपर- बल्लेबाज की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका होगा. इस समय यह वर्ल्ड रिकॉर्ड धोनी के नाम है. धोनी ने 778 रन इंग्लैंड की धरती पर बतौर विदेशी विकेटकीपर बल्लेबाज बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इस समय पंत के इंग्लैंड में बतौर विकेटकीपर 511 रन बनाए हैं. यानी 267 रन इंग्लैंड के दौरे पर बनाते ही पंत, धोनी से आगे निकल जाएंगे. वहीं, 289 रन बनाते ही पंत इंग्लैंड की धरती पर विजिटिंग विकेटकीपर- बल्लेबाज की ओर से 800 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

इंग्लैंड में विकेटकीपर की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most runs by Designated Visiting Wicket-Keeper Batters In England)

विकेटकीपर बल्लेबाज रन धोनी 778 रन रोडनी मार्श (ऑस्ट्रेलिया) 773 रन जॉन हेनरी (साउथ अफ़्रीका) 684 इयान हीली (ऑस्ट्रेलिया 624 जेफरी डुजोन (वेस्टइंडीज 604 फारुख इंजीनियर (भारत) 563 एडम गिलक्रिस्ट (ऑस्ट्रेलिया) 521 ब्रैड हैडिन (ऑस्ट्रेलिया) 513 ऋषभ पंत (भारत) 511

भारत को इस सीरीज में पांच टेस्ट खेलने हैं और पंत पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में पंत के पास रिकॉर्ड तोड़ने और विकेटकीपर बल्लेबाजों के लिए एक नया मानक स्थापित करने का सुनहरा मौका है. पंत के नाम इंग्लैंड में विदेशी टीमों की ओर से एक से ज्यादा शतक लगाने वाले एकमात्र विकेटकीपर होने का रिकॉर्ड है, उन्होंने 2018 ओवल टेस्ट और 2022 एजबेस्टन टेस्ट में यह उपलब्धि हासिल की थी. पंत के नाम इंग्लैंड की धरती पर चार 50+ स्कोर बनाने का कमाल दर्ज है. सूची में उनसे आगे केवल चार विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जिसमें धोनी टॉप पर (8) हैं.

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम (India Squad vs England): शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान/विकेटकीपर), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश रेड्डी, रवींद्र जड़ेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रित बुमरा, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप सिंह, कुलदीप यादव और हर्षित राणा