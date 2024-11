IPL Auction 2025: "मुझे रिलीज करना...", गावस्कर ने कहा पंत ने पैसे के लिए छोड़ा दिल्ली कैपिटल्स, विकेटकीपर ने दिया करारा जवाब

Rishabh Pant Reply To Sunil Gavaskar on IPL Retention: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने खुलासा किया है कि आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम से उन्हें रिलीज करना पैसे से जुड़ा मामला नहीं था. चोट के कारण 2023 के संस्करण से बाहर रहने के बाद तीन सत्रों तक कप्तानी करने वाली फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन न किए जाने के बाद पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया देते हुए पंत ने सुनील गावस्कर की राय का खंडन किया, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि रिटेंशन फीस पर असहमति के कारण यह कदम उठाया गया था और दिल्ली उन्हें टीम में वापस चाहेगी.

पंत ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर लिखा, "मेरे रिटेंशन का मतलब निश्चित रूप से पैसे से नहीं था."

My retention wasn't about the money for sure that I can say 🤍