Rishabh Pant: टीम इंडिया को लगा झटका, चोटिल होने के बाद मैदान से बाहर गए ऋषभ पंत

Rishabh Pant Injury Updates IND vs ENG 3rd Test at Lord's: भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दूसरे सत्र के खेल के दौरान बाएं हाथ में चोट लगने के बाद मैदान से बाहर चले गए. तीसरे टेस्ट मैच की अंतिम एकादश में शामिल नहीं होने वाले ध्रुव जुरेल को मैदान पर फर्स्ट एड के बाद विकेटकीपर के रूप में शामिल किया गया, क्योंकि मैदान पर फर्स्ट एड से भारतीय उप-कप्तान को कोई फायदा नहीं हुआ. पारी के 34वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद को लेग साइड में उछालकर अपनी बाईं ओर से रोकने के लिए डाइव लगाने के बाद पंत दर्द से कराह रहे थे.

Dhruv Jurel takes the gloves as Rishabh Pant goes off for treatment on his hand 🔃 pic.twitter.com/LGDgi34IN7