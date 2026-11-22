न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में ऋषभ पंत ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना नौवां टेस्ट शतक जड़ा. पंत ने चौथे दिन आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. उन्होंने 135 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. यह शतक पंत के लिए कई मायनों में खास रहा. बतौर नामित विकेटकीपर बल्लेबाज यह उनके टेस्ट करियर का नौवां शतक था.

इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में इंग्लैंड के महान विकेटकीपर बल्लेबाज लेस एम्स को पीछे छोड़ दिया और एक खास लिस्ट में तीसरे नंबर पर पहुंच गए.

बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे ज्यादा टेस्ट शतक

एडम गिलक्रिस्ट - 17

एंडी फ्लावर - 12

ऋषभ पंत - 9

लेस एम्स - 8

पंत की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने महज कुछ वर्षों के टेस्ट करियर में यह मुकाम हासिल किया है. विदेशी सरजमीं पर उनकी कई मैच जिताऊ पारियां पहले ही उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर बल्लेबाजों में शामिल कर चुकी हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मुकाबले में पंत ने अपनी स्वाभाविक अंदाज में बल्लेबाजी की. उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और स्पिनर ग्लेन फिलिप्स के खिलाफ छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया. उनकी पारी ने भारत को विशाल स्कोर की ओर बढ़ाने में अहम योगदान दिया.

खबर लिखे जाने तक भारत ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 720 रन बनाकर घोषित कर दी थी. इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर दी थी.





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