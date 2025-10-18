रिंकू सिंह ने 165 की पारी खेल मचाया तहलका, राहुल द्रविड़, सबा करीम को एक साथ पछाड़ा

Rinku Singh Surpass Rahul Dravid, Saba Karim: भारतीय टीम के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह का रणजी ट्रॉफी में जलवा देखने को मिला है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ कानपुर में हुए रणजी ट्रॉफी 2025 के पहले राउंड में एलिट ग्रुप ए मैच में नाबाद 165 रनों की पारी खेली और मैच ड्रॉ करवाया. आंध्र प्रदेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शेख रशीद और श्रीकर भारत की शतकीय पारियों के दम पर पहली पारी में 470 रन बनाए थे. इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के लिए रिंकू सिंह ने नाबाद शतक लगाया जबकि माधव कौशिक और आर्यन जुयाल ने अर्द्धशतकीय पारियां खेली. रिंकू ने अपनी इस नाबाद पारी के दम पर एक बड़ी रिकॉर्ड लिस्ट में पूर्व दिग्गज राहुल द्रविड़, सबा करीम और वर्तमान टेस्ट सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल को पीछे छोड़ दिया.

रिंकू सिंह ने आंध्र के खिलाफ 273 गेंदों पर 13 चौके और दो छक्कों के दम पर नाबाद 165 रन बनाए. रिंकू अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम से कम 50 पारियों के बाद सबसे अधिक औसत रखने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में द्रविड़, सबा और जायसवाल के आगे निकल गए हैं. इस शानदार पारी के बाद रिंकू का प्रथम श्रेणी बल्लेबाजी औसत अब 54.68 से 57.39 तक बढ़ गया है. और वो अब न्यूनतम 50 पारियों के बाद सबसे अधिक औसत रखने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

विजय मर्चेंट इस लिस्ट में टॉप पर हैं. उन्होंने 71.64 की औसत से 13,000 से अधिक रन बनाए थे. शांतनु सुगवेकर और केसी इब्राहिम इस लिस्ट में क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं. इन तीनों के अलावा किसी अन्य बल्लेबाज का औसत 60 से अधिक का नहीं है.

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीज़न के शुरुआती दौर में, उत्तर प्रदेश का मुकाबला आंध्र प्रदेश से कानपुर के ग्रीन पार्क में हुआ. आंध्र के कप्तान रिकी भुई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इसके बाद केएस भरत (142) और शेख रशीद (136) ने दूसरे विकेट के लिए 194 रन की साझेदारी की. लगभग दो दिनों तक बल्लेबाजी करने के बाद, आंध्र ने 470 का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया. जवाब में यूपी के माधव कौशिक और आर्यन जुयाल ने दूसरे विकेट के लिए 119 रन की साझेदारी की. लेकिन एक ही ओवर में आउट हो गए. रिंकू 146/3 पर क्रीज पर पहुंचे थे. एक समय उत्तर प्रदेश का स्कोर 178/5 था.

उत्तर प्रदेश ने इसके बाद 220 के स्कोर पर आराध्या यादव के रूप में अपवा छठा विकेट गंवाया. उस समय 36 रन पर नाबाद रहे रिंकू को दूसरे छोर के पुछल्ले बल्लेबाजों विप्रज निगम (42) और नंबर 9 शिवम शर्मा (36) का समर्थन मिला. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अधिकांश स्कोरिंग की जबकि विप्रज और शिवम ने दूसरा छोर संभाले रखा. मैच के चौथे और अंतिम दिन, रिंकू ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना आठवां शतक लगाया और अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 165* रन की पारी के साथ यूपी को एक रन की बढ़त दिला दी. एक शानदार प्रयास से, उन्होंने यूपी को मुकाबले से तीन अंक हासिल करने में मदद की.