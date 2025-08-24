'ऐसी दरियादिली देखी नहीं कहीं...', शाहरूख सर के साथ यादगार हवाई सफर पर बोले रिंकू सिंह

Rinku Singh on Shah Rukh Khan: रिंकू सिंह ने टी-20 वर्ल्ड कप की टीम इंडिया में चयन से चूकने के बाद केकेआर के मालिक और बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की ओर से मिले एक भावुक जेस्चर को लेकर बात की है. बता दें कि रिंकू भारत की टी20 विश्व कप 2024 टीम का हिस्सा नहीं बन पाए और उन्हें रिज़र्व खिलाड़ियों में शामिल कर लिया गया था. लेकिन इसके बाद केकेआर के मालिक शाहरुख खान (Rinku Singh on Shahrukh Khan) ने उनके लिए कुछ ऐसा किया जिसे वो आजतक नहीं भूल पाए हैं. दरअसल, इस स्टार बल्लेबाज़ को वीज़ा संबंधी औपचारिकताओं के लिए मुंबई जाना था. जब यह बात शाहरुख खान को पता चली तो किंग खान ने रिंकू को अपने साथ यात्रा करने के लिए कहा गया. हालांकि, शर्म के कारण वह बॉलीवुड स्टार के साथ यात्रा करने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने मना करने की कोशिश की थी.

RevSportz के इंटरव्यू में रिंकू ने कहा, "जब मेरा चयन मुख्य टीम में नहीं हुआ था .. मैं स्टैंडबाय लिस्ट में था. टीम पहले ही रवाना हो चुकी थी, और मुझे वीज़ा की औपचारिकताएं पूरी करनी थीं. सर (शाहरुख खान) को भी अगले दिन जाना था. मेरी फ्लाइट पहले ही बुक हो चुकी थी, और मैं अकेले ही जाने वाला था. किसी तरह, सर या पूजा मैम को पता चल गया, और उन्होंने कहा कि मुझे सर के साथ जाना चाहिए. मैं पूरी तरह से घबरा गया था, जैसे, "मैं सर के साथ अकेले जा रहा हूं? मैं खुद को कैसे संभालूंगा? मैं क्या कहूंगा?" मना करने की कितनी बार कोशिश की."

रिंकू ने आगे कहा, "लेकिन मैं शाहरुख खान की बात को मना भी नहीं कर सकता था. दाएं हाथ के बल्लेबाज ने यह भी बताया कि शाहरुख ने यात्रा के दौरान उनका खूब उत्साहवर्धन किया था. जिसे वो आजतक नहीं भूल पाएं हैं. रिंकू ने किंग खान को लेकर आगे कहा, "लेकिन एक बार सर ने कह दिया, तो मैं कैसे मना कर सकता था. हां, कार में बातचीत हुई थी. वे मुझे बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे. वह सीज़न भी मेरे लिए कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था. इसलिए वे मुझे चीज़ें समझा रहे थे, मेरा साथ दे रहे थे. वे मुझे बहुत प्रेरित कर रहे थे. और पहली बार, मैं एक चार्टर फ़्लाइट में बैठा था और वह भी सर के साथ. वे दो घंटे मेरे लिए वाकई बहुत ही अद्भुत थे, मैं क्या कहूं, यह अविश्वसनीय था..कितनी खूबसूरत चीज़ें हुईं थी मेरे साथ, नहीं भूल सकता हूं."