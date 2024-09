'द ग्रेटेस्ट कैप्टन', धोनी नहीं बल्कि यह दिग्गज है विश्व क्रिकेट का सबसे महान कप्तान, रिकी पोंटिंग ने बताया

Ricky Ponting on greatest captain : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने दुनिया के महान कप्तान को लेकर बात की है, पोंटिंग ने भारत के रोहित शर्मा को लेकर बात की है और उन्हें विश्व क्रिकेट का सबसे महान कप्तान करार दिया है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पोंटिंग, रोहित शर्मा बतौर कप्तान की तारीफ करते नजर आए हैं. पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने रोहित को एक बेहतरीन कप्तान माना है. पोंटिंग का मानना है कि रोहित, जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को एक साथ लेकर चलते हैं, उनके साथ खिलाड़ी अपना अनुभव करते हैं. रोहित की इसी खूबी ने उन्हें दूसरे कप्तानों से अलग बनाया है.

रिकी पोंटिंग ने रोहित को लेकर कहा, 'कप्तानी का 50% से ज़्यादा हिस्सा मैदान के बाहर होता है, आप अपने खिलाड़ियों के साथ कैसे समय बिताते हैं, आप उनकी समस्याओं के बारे में कैसे जानते हैं, आप उनसे कैसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाते हैं..रोहित शर्मा इन सभी मानदंडों पर खरे उतरते हैं, इसलिए मैं उन्हें सबसे महान कप्तान मानता हूं."

पोंटिंग ने कहा कि, "जब मैंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी छोड़ी तो रोहित ने कप्तानी करनी शुरू की थी. वहां से एक नए रोहित का आगामन हुआ था. अज रोहित दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं. उनकी कप्तानी के प्रति तो नजरियां है, वही उसे महान बनाता है"

Ricky Ponting🎙; More than 50% of captaincy is done off the field, how you spend time with your players, how you get to know about their problems, how you get the best out of them.



Rohit Sharma fulfill all these criteria that's why I consider him as a greatest captain💯 pic.twitter.com/48Z6j2PUuX