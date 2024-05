RCB vs RR: रिकी पोंटिंग की बड़ी भविष्यवाणी, एलिमिनेटर से पहले ही इस टीम को बताया IPL 2024 का विजेता

Ricky Ponting Prediction on IPL 2024 Winner: आईपीएल 2024 अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है. इस बीच पहला क्वालीफ़ायर मुकाबला केकेआर और हैदराबाद के बीच खेला गया. मिचेल स्टार्क (Mitchell Starc) (34 रन पर तीन विकेट) की अगुवाई में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ( 24 गेंद में नाबाद 58) और वेंकटेश अय्यर (28 गेंद में नाबाद 51) की आक्रामक पारियों से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) के पहले क्वालीफायर मुकाबले में मंगलवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 38 गेंद शेष रहते आठ विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

सनराइजर्स की पारी को 159 रन पर समेटने के बाद केकेआर ने महज 13.4 ओवर में दो विकेट पर 164 रन बना कर चौथी बार इस लीग में फाइनल का टिकट कटाया. सनराइजर्स को 26 मई को खेले जाने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिए राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RR vs RCB Eliminator IPL 2024) के बीच एलिमिनेटर के विजेता से शुक्रवार (24 मई) भिड़ना होगा.

Ricky Ponting said, "what RCB have done in the last six games, don't be surprised if they win their first IPL Final". (ICC). pic.twitter.com/NTUhfjWvMG