Reports: मामले में नया ट्विस्ट, हेड कोच की नियुक्ति के साथ यह बड़ा फैसला ले सकता है बीसीसीआई

Gautam Gamhir is far ahead in race to be next head coch: एक तरफ जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) के आगे बढ़ने के साथ ही टीम इंडिया (Team India) के हेड कोच राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) का कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को लेकर खबरों ने जोर पकड़ लिया है. ऐसा लग रहा था कि पूर्व ओपनर की नियुक्ति औपचारिकता भर बची है और इस महीने के आखिर में BCCI गौतम के नाम का ऐलान कर सकता है. वहीं, गौतम ने अपने पसंदीदा स्टॉफ के सदस्यों से संपर्क भी करना शुरू कर दिया है. यह सी है कि चली आ रही परीपाटी के तहत गौतम को उनका पसंदीदा स्टॉफ दिया जाएगा. लेकिन अब पिछले दो दिन में डब्ल्यूवी रमन के रूप में गंभीर को अनुभवी प्रतिस्पर्धी मिल गया है, जिनका हाल ही में क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी (CAC) ने इंटरव्यू लिया है.

यह भी पढ़ें:

आशीष नेहरा या जहीर खान, गेंदबाजी कोच के लिए सामने आया नाम, गौतम गंभीर मानेंगे सुझाव?

भार के लिए 28 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके रमन के पास कोचिंग का गहन अनुभव है. वह भारतीय महिला टीम के भी कोच रह चुके हैं और तुलनात्मक रूप से गंभीर से ज्यादा अनुभव कोचिंग का रमन के पास है. वहीं, गंभीर ने अभी तक आईपीएल में मेन्टॉर की भूमिका ही निभाई है.

एक रिपोर्ट में बीसीसीआई के नजदीक सूत्र के अनुसार, "बीसीसीआई इन दोनों की ही सेवा का इस्तेमाल अलग-अलग रूप में कर सकता है. जहां गौतम गंभीर टीम के हेड हो सकते हैं, तो रमन को बैटिंग कोच की भूमिका दी जा सकती है या रेड बॉल फॉर्मेट में रमन को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं. कुल मिलाकर यह भूमिका रमन के लिए कुछ भी हो सकती है. इन दोनों का ही बहुत ज्यादा तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा अनुभवी हैं और इसका भारतीय क्रिकेट को काफी फायदा हो सकता है"



कुल मिलाकर यह हेड कोच की नियुक्ति में एक तरह से आया नया ट्विस्ट हैं. अशोक मल्होत्रा, जतिन परांजपे और सुलक्ष्णा नाइक की सदस्यता वाली क्रिकेट एडवाइजरी (CAC) अब गंभीर के साथ ही डब्ल्यूवी रमन के नाम की सिफारिश भी बीसीसीआई से कर सकती है.