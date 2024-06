गंभीर को मिल गया अपना पहला 'ब्रह्मास्त्र'! गौतम की कोचिंग में बदलने जा रहा है टीम इडिया का नक्शा

Gautam Gambhir has asked Jonty Rhodes about his interest in joining team India: प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि राहुल द्रविड़ के बाद टीम इंडिया के अगले मुख्य कोच गौतम गंभीर ही होंगे. हाल ही में उनकी देखरेख में कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम ने आईपीएल 2024 के खिताब पर कब्जा जमाया है. इसके अलावा उनकी देखरेख में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 2 बार प्लेऑफ तक पहुंचने में कामयाब हुई थी. उनके इन्हीं सफलताओं को देखते हुए बीसीसीआई उन्हें मुख्य कोच के पद पर बिठाने के लिए इच्छुक नजर आ रही है.

गौतम गंभीर अगर टीम इंडिया के मुख्य कोच बनते हैं तो उन्हें अपने खुद के सहायक स्टाफ चुनने की आजादी रहेगी. इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक गंभीर ने अफ्रीकी पूर्व दिग्गज क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स से उनके विचार के बारे में पूछा है.

Gautam Gambhir has asked Jonty Rhodes about his interest in joining team India as a fielding coach. (Cricbuzz). pic.twitter.com/CyuOXr5EZq — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 19, 2024

दरअसल, गंभीर और जॉन्टी रोड्स एक साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काम कर चुके हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि रोड्स दुनिया के महान फील्डरों में से एक रहे हैं. यही वजह है कि गंभीर ने उन्हें अपने स्पोर्टिंग स्टाफ में शामिल होने के लिए उनका विचार जाना है. अगर रोड्स का जवाब हां होता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में टीम इंडिया को इसका जबर्दस्त फायदा होगा.

आपको बता दें जॉन्टी रोड्स लखनऊ सुपर जायंट्स की फ्रेंचाइजी के अलावा आईपीएल में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के लिए काम कर चुके हैं. खबरों की माने तो रोड्स भी गंभीर के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं और उन्होंने एलएसजी प्रबंधन से रिलीज होने के लिए बातचीत करनी शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें- केन विलियमसन का कोहली से भी गहरा है जख्म, 5 बार मिला झकझोर देने वाला दर्द