विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

RCB vs SRH 1st Match: फिल सॉल्ट के कैच ने लगा दी आग, 'पहले ही मैच में कैच ऑफ द टूर्नामेंट', वीडियो वायरल

Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad: फिल सॉल्ट ने जैसे ही यह कैच पकड़ा, फैंस के मुंह से यही निकला कि यह तो पहले ही मैच में कैच ऑफ द टूर्नामेंट हो गया

Read Time: 2 mins
Share
Indian Premier League 2026:
X: social media

शनिवार को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और  सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) के बीच मैच के साथ ही इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का आगाज हुआ, तो पहली पारी में ही हैदराबाद के 201 के स्कोर ने साबित कर दिया कि इस  बार 'मिशन 300' पूरा हो सकता है. हैदराबाद ने ये रन तब बनाए, जब उसके दोनों तूफानी ओपनर ट्रेविस हेड (11) और अभिषेक शर्मा (7) सस्ते में ही निबट गए. लेकिन पहली बार कप्तानी करने उतरे इशान किशन (80 रन, 38 गेंद, 8 चौके, 5 छक्के) और फिर अनिकेत शर्मा (43) ने हैदराबाद को दो सौ के पार पहुंचाया, लेकिन चर्चा का विषय इशान किशन की पारी के साथ ही फिल सॉल्ट (Phil Salt) का कैच रहा, जिसने स्टेडियम में जमा फैंस ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी मानो आग लगा दी. जिसने भी यह कैच देखा, उसने दांत तले उंगी दबा ली कि भाई आखिर यह क्या था

कैच का पकड़ा जाना था कि इसने सोशल मीडिया पर गदर मचा दिया

वास्तव में फैंस को भरोसा ही नहीं हुआ कि कैच लपक लिया गया है

व्हाट आर यू डूइंग..फिल सॉल्ट !!!!!

फिल सॉल्ट ने कुल मिलाकर तीन कैच लपके. और इसमें से दो ने तो दिल जीत लिए

पहल ही मैच में कैच ऑफ द टूर्नामेंट!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Royal Challengers Bengaluru, Sunrisers Hyderabad, Indian Premier League 2026, Cricket, Philip Dean Salt
Get App for Better Experience
Install Now