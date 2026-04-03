Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings IPL 2026 Highlights: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हरा दिया. यह बेंगलुरु की सीजन की दूसरी जीत रही तो चेन्नई ने हार की हैट्रिक लगाई. आरसीबी ने डेविड और पडीक्कल के अर्द्धशतकों के अलावा, रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट की धमाकेदार पारी के दम पर 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में सीएसके की टीम शीर्ष क्रम के चरमराने से उबर नहीं सकी और सरफराज खान के 50 रन के बावजूद 19.4 ओवर में 207 रन पर सिमट गई. उसके लिए सरफराज के अलावा प्रशांत वीर ने 43 रन और जेमी ओवरटन ने 37 रन बनाए. (Scorecard)

251 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप ऑर्डर इस मुकाबले में लड़खड़ा गया. चेन्नई ने 30 के स्कोर तक ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन के विकेट गंवा दिए. सरफराज खान ने आकर तेजी से रन बटोरे और पावरप्ले में फिफ्टी ठोक टीम की उम्मीद तो जगाई लेकिन क्रुणाल पांड्या ने सातवें ओवर में सरफराज और कार्तिक त्यागी के विकेट निकाल यह स्पष्ट कर दिया कि मैच का परिणाम क्या होगा.

प्रशांत वीर और जेमी ओवरटर्न ने इसके बाद छठे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की और टीम का स्कोर 150 पार पहुंचाया. लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने आकर इस साझेदारी को तोड़ा. वहीं सुयश ने जेमी का विकेट निकाला. आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने चार ओवर में 41 रन देकर तीन विकेट चटकाए. जैकब डफी, कृणाल पंड्या और अभिनंदन सिंह ने दो दो विकेट प्राप्त किए. सूयश शर्मा को एक विकेट मिला.

इससे पहले टिम डेविड और रजत पाटीदार की धुरंधर बैटिंग के जरिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 250 रन बनाए. टिम डेविड ने 25 गेंदों में 3 चौके और 8 छक्कों के दम पर नाबाद 70 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए. पाटीदार ने अपनी पारी के दौरान 1 चौका और छह छक्के लगाए. इनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों में 50 और फिल सॉल्ट ने 30 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली.

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी थी दोनों टीमें

चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी, खलील अहमद

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी

