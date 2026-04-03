Royal Challengers Bengaluru vs Chennai Super Kings IPL 2026 Highlights: बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए आईपीएल 2026 के 11वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हरा दिया. यह बेंगलुरु की सीजन की दूसरी जीत रही तो चेन्नई ने हार की हैट्रिक लगाई. आरसीबी ने डेविड और पडीक्कल के अर्द्धशतकों के अलावा, रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट की धमाकेदार पारी के दम पर 250 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. जवाब में सीएसके की टीम शीर्ष क्रम के चरमराने से उबर नहीं सकी और सरफराज खान के 50 रन के बावजूद 19.4 ओवर में 207 रन पर सिमट गई. उसके लिए सरफराज के अलावा प्रशांत वीर ने 43 रन और जेमी ओवरटन ने 37 रन बनाए. (Scorecard)
251 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप ऑर्डर इस मुकाबले में लड़खड़ा गया. चेन्नई ने 30 के स्कोर तक ऋतुराज गायकवाड़, आयुष म्हात्रे और संजू सैमसन के विकेट गंवा दिए. सरफराज खान ने आकर तेजी से रन बटोरे और पावरप्ले में फिफ्टी ठोक टीम की उम्मीद तो जगाई लेकिन क्रुणाल पांड्या ने सातवें ओवर में सरफराज और कार्तिक त्यागी के विकेट निकाल यह स्पष्ट कर दिया कि मैच का परिणाम क्या होगा.
प्रशांत वीर और जेमी ओवरटर्न ने इसके बाद छठे विकेट के लिए 57 रनों की साझेदारी की और टीम का स्कोर 150 पार पहुंचाया. लेकिन भुवनेश्वर कुमार ने आकर इस साझेदारी को तोड़ा. वहीं सुयश ने जेमी का विकेट निकाला. आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार सबसे सफल गेंदबाज रहे जिन्होंने चार ओवर में 41 रन देकर तीन विकेट चटकाए. जैकब डफी, कृणाल पंड्या और अभिनंदन सिंह ने दो दो विकेट प्राप्त किए. सूयश शर्मा को एक विकेट मिला.
इससे पहले टिम डेविड और रजत पाटीदार की धुरंधर बैटिंग के जरिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 250 रन बनाए. टिम डेविड ने 25 गेंदों में 3 चौके और 8 छक्कों के दम पर नाबाद 70 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान रजत पाटीदार ने 19 गेंदों में नाबाद 48 रन बनाए. पाटीदार ने अपनी पारी के दौरान 1 चौका और छह छक्के लगाए. इनके अलावा देवदत्त पडिक्कल ने 29 गेंदों में 50 और फिल सॉल्ट ने 30 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली.
इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी थी दोनों टीमें
चेन्नई सुपर किंग्स (प्लेइंग इलेवन): संजू सैमसन (विकेटकीपर), रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, सरफराज खान, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी, खलील अहमद
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (प्लेइंग इलेवन): फिलिप साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी
RCB vs CSK LIVE Score: बेंगलुरु 43 रनों से जीती
बेंगलुरु ने यह मुकाबला जीत लिया है 43 रनों से. चेन्नई सुपर किंग्स 2 गेंद पहले 207 रनों पर ऑल-आउट हुई. यह बेंगलुरु की दूसरी जीत है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार तीसरी हार. चेन्नई को ठहरकर सोचना होगा कि आखिर गलती कहां हुई है. आखिरी विकेट मैट हेनरी का गिरा है. अभिनंदन सिंह के खाते में सफलता आई है.
19.4 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 207
RCB vs CSK LIVE Score: आखिरी ओवर
अब आखिरी ओवर बाकी है. 6 गेंद 47 रन. बेंगलुरु क्या चेन्नई को ऑल-आउट कर पाएगी या नहीं यह देखना होगा. आखिरी ओवर फेंकने अभिनंदन सिंह आएंगे. चेन्नई ने 200 का स्कोर पार कर लिया है.
19.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 204-9
RCB vs CSK LIVE Score: चेन्नई को 9वां झटका
चेन्नई सुपर किंग्स को नौंवा झटका लगा. भुवनेश्वर कुमार ने नूर अहमद का शिकार किया. विराट कोहली ने कैच लपका. भुवनेश्वर ने एक विकेट लेकर अपना स्पेल खत्म किया. ऑफ स्टंप के बाहर धीमी और छोटी गेंद, नूर ने सीधे खड़े होकर उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में नहीं लगी. कोहली लॉन्ग-ऑन से अपनी दाईं ओर दौड़ते हुए आए और एक मुश्किल कैच को भी आसान बना दिया. भुवनेश्वर ने तालियां बजाकर उनकी सराहना की. नूर अहमद 8 रन बनाकर आउट.
18.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 190/9
RCB vs CSK LIVE Score: 18 में चाहिए 71
चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 18 गेंद में 71 रन चाहिए. मैच बेंगलुरु का है. देखना होगा कि चेन्नई इसे कितना करीब तक लेकर जाती है. चेन्नई इसे जितना करीब लेकर जाएगी, उसे इसका फायदा होगा क्योंकि उसका नेट रन रेट पहले ही काफी खराब है. जीत के लिए जरूरी रन रेट बढ़कर 24 का हो चुका है.
17.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 180/8
RCB vs CSK LIVE Score: सुशय को विकेट मिला
चलिए सुयश शर्मा के खाते में भी सफलता आई. टॉप एज लगा और ओवर्टन को जाना होगा. बैक ऑफ लेंथ गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर. गेंदबाज के सिर के ऊपर से उड़ाने का प्रयास था. लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद लॉन्ग ऑफ के हाथ में चली गई. चेन्नई को आठवां झटका लगता हुआ यहां पर. बेंगलुरु बड़ी जीत से 2 विकेट दूर है अब.
16.1 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 178/8
RCB vs CSK LIVE Score: भुवनेश्वर आए विकेट लाए
भुवनेश्वर कुमार आए और विकेट लाए. प्रशांत वीर को जाना होगा. रजत पाटीदार ने जबरदस्त कैच लपका. भुवी ने आते ही साझेदारी तोड़ी है. गुड लेंथ पर गेंद थी. प्रशांत ने इसे एक्सट्रा कवर की तरफ पंच करना चाहा. बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी. ऐसे में वो प्लेसमेंट नहीं मिला, जो चाह रहे थे. रजत पाटीदार ने अपनी बाइं ओर हवा में डाइव लगाई और जबरदस्त कैच लपका. प्रशांत वीर 29 गेंदों में 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे. पारी के दौरान छह चौके और एक छक्का लगाया.
15.1 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 165/7
RCB vs CSK LIVE Score: 30 में चाहिए 86
चेन्नई को 30 गेंद में जीत के लिए 86 रन चाहिए. 15वें ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 153 था, 3 विकेट के नुकसान पर. इस हिसाब से देखें तो चेन्नई का स्कोर बेंगलुरु से अधिक है. लेकिन चेन्नई ने 3 विकेट अधिक गंवाए हैं. बेंगुलरु के लिए आखिरी के ओवरों में टिम डेविड ने तूफानी पारी खेली थी, जबकि चेन्नई के लिए ऐसा करने वाला कोई नहीं है. जीत के लिए जरूरी रन रेट बढ़कर 17 से अधिक का हो गया है.
15.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 165/6
RCB vs CSK LIVE Score: 18 रन का ओवर
प्रशांत वीर ने आखिरी ओवर से 18 रन बटोरे हैं. ओवर की आखिरी गेंद पर वह स्टंप आउट होने से बाल-बाल बचे हैं. चेन्नई का स्कोर 150 पार हुआ. उसे अब 36 गेंद में जीत के लिए 94 रन चाहिए. जरूरी रन रेट 16 के करीब है. यह नामुकिन नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है. चेन्नई का रन रेट 11 का है.
14.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 157/6
RCB vs CSK LIVE Score: प्रशांत वीर क्या जबरदस्त खेल रहे हैं
प्रशांत वीर क्या जबरदस्त खेल रहे हैं. क्रुणाल पांड्या का स्वागत उन्होंने पहले चौके से किया. फिर छक्का जड़ा और उसके बाद फिर से चौका. कोशिश फील्ड को खेलने की है. अब चेन्नई को 39 में 98 रन चाहिए.
13.3 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 157/6
RCB vs CSK LIVE Score: 42 में चाहिए 112
पिछले ओवर से सिर्फ 3 रन आए हैं. चेन्नई सुपर किंग्स को 42 गेंद में जीत के लिए 112 रन चाहिए. बेंगलुरु के डग आउट में दिनेश कार्तिक और एंडी फ्वालर में लगातार बातचीत हो रही है. चेन्नई के लिए जरूरी रन रेट बढ़कर 15 से अधिक का हो गया है. मौजूदा रन रेट 10 का है. प्रशांक वीर और जेमी ओवरटर्न संघर्ष कर रहे हैं. उनकी कोशिश चेन्नई को आखिरी तक जितना करीब हो सके, उतना करीब लेकर जाने की होगी.
13.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 139/6
RCB vs CSK LIVE Score: 54 में चाहिए 134
तो बेंगलुरु बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है. चेन्नई के लिए जरूरी रन रेट बढ़कर 14.88 का हो चुका है. उसे जीत के लिए 54 गेंद में 134 रन चाहिए. क्रीज पर जेमी ओवरटर्न और प्रशांत वीर हैं. देखना होगा कि चेन्नई आखिरी तक जाती है या बेंगलुरु उससे पहले ही उनका काम तमाम कर देती है.
11.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 117/6
RCB vs CSK LIVE Score: चेन्नई को छठा झटका
चेन्नई सुपर किंग्स को छठा झटका लगा. उसकी आखिरी उम्मीद शिवम दुबे पवेलियन लौटे. विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने जबरदस्त कैच लपका है. अभिनंदन सिंह ने शिवम दुबे को जाल में फंसाया. गेंद इतनी छोटी गेंद नहीं थी कि इस पर पुल शॉट खेला जा सके. लेकिन दुबे पुल शॉर्ट के लिए गए और लेकिन बल्ले का सिर्फ़ अंदरूनी किनारा ही लगा. गेंद न सिर्फ़ कीपर के दाईं ओर गई, बल्कि वह ज़मीन के काफ़ी करीब भी थी. जितेश ने डाइव लगाई और अपने दाहिने हाथ से ज़मीन के करीब आती हुई गेंद को लपक लिया. शिवम दुबे 13 गेंद में 18 रन बनाकर आउट. बेंगलुरू को जीत की महक आ रही होगी.
9.5 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 108/6
RCB vs CSK LIVE Score: चेन्नई 100 पार
चेन्नई का स्कोर 100 पार हुआ. चेन्नई 11 से अधिक के रन रेट से रन बना रही है, लेकिन चिंता की बात विकेट है. चेन्नई को 66 गेंद में जीत के लिए 146 रन चाहिए. जीत के लिए जरूरी रन रेट बढ़कर 13.27 का हो चुका है. जब तक दुबे हैं, तब तक चेन्नई की उम्मीद है.
9.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 105/5
RCB vs CSK LIVE Score: चेन्नई को पांचवां झटका
चेन्नई सुपर किंग्स को पांचवां झटका लगता हुआ. क्रुणाल ने ओवर की दूसरी सफलता हासिल की. अभिनंदन सिंह ने कैच लपका. 97.2 km/h की रफ़्तार से डाली गई यह गेंद थोड़ी फुल-लेंथ की थी. कार्तिक शर्मा ने स्लॉग-स्वीप खेलने की कोशिश में नीचे झुककर शॉट लगाया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगी. शॉर्ट थर्ड मैन पर खड़े अभिनंदन गेंद के नीचे आए और आसानी से कैच लपका. कार्तिक शर्मा 3 गेंद में 6 रन बनाकर आउट.
6.5 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 84/5
RCB vs CSK LIVE Score: सरफराज खान स्टंप
सरफराज खान स्टंप हुए. क्रुणाल पांड्या आए और आते ही उन्होंने शिकार किया. सरफराज एक बार फिर आगे निकलकर बड़ा शॉर्ट खेलने गए थे, लेकिन चूक गए. विकेट के पीछे जितेश शर्मा ने बाकी का काम किया. सरफराज अच्छी पारी खेलकर आउट हुए. लेकिन उन्हें क्रीज पर टिकना था.
6.1 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 77/4
RCB vs CSK LIVE Score: सरफराज का अर्द्धशतक
सरफराज खान ने 24 गेंदों में फिफ्टी ठोकी है. 24 गेंद लगे उन्हें पचासे के लिए. पावरप्ले के अंदर अर्द्धशतक पूरा. आखिरी ओवर से 13 रन आए. चेन्नई ने पावरप्ले में 77 रन जोड़े हैं, जो बेंगलुरु के मुकाबले काफी अधिक है. लेकिन उन्होंने तीन विकेट गंवा दिए हैं.
6.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 77/3
RCB vs CSK LIVE Score: पावरप्ले का आखिरी ओवर बाकी
RCB vs CSK LIVE Score: पावरप्ले का आखिरी ओवर बाकी है. कार्तिक त्यागी ने ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ा है. दूसरी तरफ सरफराज खान ने ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा था और फिर चौका. पिछले ओवर से 23 रन आए हैं. सरफराज और कार्तिक त्यागी अगर ऐसे ही खेलते रहे तो चेन्नई रन चेज में बनी रहेगी.
5.0 ओवर: चेन्नई सुपर किंग्स 64/3
RCB vs CSK LIVE Score: सैमसन को ये क्या हुआ
2.5: संजू सैमसन की एक और नाकमी, सिर्फ 9 ही रन बना सके, चेन्नई का तीसरा विकेट गिरा. सैमसन की लगातार तीसरी नाकामी...लगातार तीसरा सिंगल डिजिट स्कोर...ये एकदम से क्या हो गया संजू को? ड्राइव करने गए, लेकिन दूर-दूर तक पोजीशन में नहीं थे...स्लिप में देवदत्त के हाथों लपके गए..9 रन, 5 गेंद
RCB vs CSK LIVE Score: चेन्नई का दूसरा विकेट गिरा
1.2: चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरा झटका, आयुष म्हात्रे 1 ही रन बना सके. नए बल्लेबाज आयुष म्हात्रे की 30 गज के घेरे के ऊपर से सर्किल के ऊपर उड़ाने की कोशिश..मिडऑफ पर गेंद कप्तान रजत पाटीदार के हाथों में...1 रन, 3 गेंद...चेन्नई बहुत ही ज्यादा संकट में
RCB vs CSK LIVE Score: गायकवाड़ आउट
0.5: चेन्नई को पहले ही ओवर में झटका, कप्तान गायकवाड़ 7 रन बनाकर लौटे. ऐसा नजर आता है कि मानो गायकवाड़ ने आईपीएल के लिए तैयारी ही नही की. डफी की गेंद पड़कर उठती हुई बाहर की ओर निकली..शरीर से दूर खेलने की कोशिश..स्लिप में खड़े पडिक्कल ने दाईं ओर चलते हुए ऐसान कैच ले लिए...7 रन, 3 गेंद
RCB vs CSK LIVE Score: चेन्नई की पारी शुरू
चेन्नई ने शुरू किया 251 रनों का पीछा, गायकवाड़ और सैमसन क्रीज पर..आरसीबी के लिए पहला ओवर फेंक रहे हैं डफी...लंबे कद के हैं..देखते हैं कि पावर-प्ले में क्या होता है..चेन्नई की चुनौती बहुत ही बड़ी है
RCB vs CSK LIVE Score: बेंगलुरु ने बनाए 250
टिम डेविड और रजत पाटीदार की धुरंधर बैटिंग के जरिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 20 ओवर में 250 रन बनाए हैं और चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 251 का लक्ष्य दिया है. शुरुआत के तीन ओवर में बेंगलुरु ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी. 14वें ओवर तक लग रहा था कि बेंगलुरु 200 तक पहुंच पाएगी. लेकिन जिस तरह से टिम डेविड और रजत पाटीदार ने आखिरी के ओवरों में जिस तरह बल्लेबाजी की, चेन्नई के गेंदबाज उससे बचते नजर आए. मैदान का कोई एक कोना ऐसा नहीं रहा, जहां गेंद ना गई हो. टिम डेविड और रजत पाटीदार के बीच चौथे विकेट के लिए नाबाद 99 रनों की साझेदारी हुई है, वो भी 35 गेंदों में. बीते 5 ओवरों में 97 रन बनाए हैं.
20.0 ओवर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 250/3
RCB vs CSK LIVE Score: स्टेडियम पार गेंद
टिम डेविड ने ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ा. यह छक्का इतना लंबा था कि गेंद स्टेडियम के पार गई. पिछले ओवर से 30 रन आए हैं. क्या आरसीबी 250 पार करेगी, यह आईपीएल में चेन्नई के खिलाफ बेंगलुरु का सबसे बड़ा स्कोर है. जेमी ओवरटन के आखिरी ओवर में 6,2,4,6,6,6 का स्कोर किया है टिम डेविड ने.
19.0 ओवर: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 237/3
RCB vs CSK LIVE Score: टिम डेविड का अर्द्धशतक
RCB vs CSK LIVE Score:टिम डेविड का अर्द्धशतक पूरा हुआ. जबरदस्त बल्लेबाजी जारी है. पिछले ओवर से 14 रन बटोरे तो इस ओवर की शुरुआत छक्के से हुई. इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ा. चौथे गेंद पर छक्के के साथ उन्होंने अपना अर्द्धशतक पूरा किया. 21 गेंदों में यह पचासा पूरा किया है.