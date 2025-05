चौंकाते हुए इस बल्लेबाज ने जड़ा IPL 2025 का सबसे लंबा छक्का, टॉप-5 लिस्ट में दो भारतीय

Ravindra Jadeja Smashes Biggest Six Of IPL 2025: आईपीएल 2025 के 52वें मुकाबले में RCB ने CSK को एक बेहद रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हरा दिया. शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 213 रन बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन ही बना सकी. भले ही सीएसके को हार का सामना करना पड़ा लेकिन टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मैच में 45 गेंद पर 77 रन की नाबाद पारी खेली, अपनी पारी के दौरान जडेजा ने दो छक्के भी लगाए. जडेजा ने 8 चौके भी लगाने में सफलता हासिल की. वहीं, इस दौरान जडेजा ने आईपीएल 2025 का सबसे लंबा छक्का भी लगाने का कमाल कर दिखाया.

