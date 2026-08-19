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IND vs SL: नो-बॉल की वजह से जडेजा के हाथ से निकल गया बड़ा विकेट, कोच गंभीर के रिएक्शन ने सब कह दिया - VIDEO

IND vs SL 1st Test: श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रवींद्र जडेजा की एक गलती की वजह से एक विकेट नहीं मिल पाया, कोच गौतम गंभीर इससे निराश हो गए.

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IND vs SL: नो-बॉल की वजह से जडेजा के हाथ से निकल गया बड़ा विकेट, कोच गंभीर के रिएक्शन ने सब कह दिया - VIDEO
IND vs SL 1st Test: Gautam Gambhir Angry Reaction

Gautam Gambhir Angry Reaction on Jadeja No Ball Wicket Miss: मंगलवार को श्रीलंका (IND vs SL) के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन रवींद्र जडेजा की नो-बॉल की वजह से भारत को एक विकेट नहीं मिल पाया, जिससे टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर निराश दिखे. जडेजा ने एक शानदार गेंद फेंकी जो तेज़ी से घूमी और धनंजय डी सिल्वा ने फर्स्ट स्लिप पर आसान कैच दे दिया. हालांकि, यह जश्न ज़्यादा देर तक नहीं चला क्योंकि अंपायर ने नो-बॉल का इशारा किया. जडेजा ने गेंद फेंकते समय क्रीज़ की लाइन पार कर ली थी. नो-बॉल की वजह से विकेट न मिलने से गंभीर खुश नहीं थे और उनके चेहरे के भाव से यह साफ़ पता चल रहा था. हालांकि, स्टंप्स से पहले भारत ने चार विकेट ले लिए.

मैच की बात करें तो, 372 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन के तीसरे सेशन में चार शुरुआती विकेट गंवा दिए. पहली पारी में शतक लगाने वाले सोनल दिनुशा 25 रन बनाकर और कप्तान धनंजय डी सिल्वा (31 रन पर नाबाद) क्रीज़ पर डटे हुए हैं. आखिरी दिन खेल शुरू होने पर मेज़बान टीम को यह मैच जीतने के लिए 288 और रनों की ज़रूरत है.

चौथे दिन की शुरुआत भारत की दूसरी पारी की बल्लेबाज़ी से हुई, जिसमें टीम के पास 178 रनों की बड़ी बढ़त थी. दिन के पहले ही ओवर में यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए; असिता फर्नांडो की गेंद पर विकेट के पीछे उनका कैच लपका गया.

केएल राहुल ने देवदत्त पडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 65 रन जोड़े, लेकिन प्रभात जयसूर्या ने इस साझेदारी को तोड़ दिया. राहुल ने कुछ छक्कों और चौकों की मदद से 35 रन बनाए. जयसूर्या ने भारतीय कप्तान को भी आठ रन के स्कोर पर LBW आउट कर दिया. ऋषभ पंत ने पडिक्कल का साथ दिया और आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया, लेकिन पडिक्कल 44 रन के स्कोर पर आउट हो गए.

पंत ने रवींद्र जडेजा के साथ 54 रनों की साझेदारी की और आसानी से अपना अर्धशतक पूरा किया. वह टेस्ट क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज़ भी बन गए. उन्होंने आठ चौकों और दो छक्कों की मदद से सिर्फ़ 69 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली. भारत का कोई और बल्लेबाज़ दहाई के अंक तक नहीं पहुँच सका और टीम 49 ओवर में 193 रन पर ही ऑल-आउट हो गई, जिससे मेज़बान टीम को जीत के लिए 372 रनों का बड़ा लक्ष्य मिला.

टी-ब्रेक के बाद बल्लेबाज़ी करने उतरी श्रीलंकाई टीम ने जल्दी-जल्दी चार विकेट गंवा दिए. मानव सुथार ने दो विकेट लिए, जबकि मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को भारत के लिए एक-एक विकेट मिला. अब, जब मैच पांचवें दिन में प्रवेश कर रहा है, तो भारत को जीत के लिए छह और विकेट चाहिए. वहीं, मेज़बान टीम या तो मैच जीतने के लिए 288 और रन बनाने की कोशिश करेगी या फिर आखिरी दिन के तीनों सेशन खेलकर मैच को ड्रॉ कराने का प्रयास करेगी, जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी.

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India, Sri Lanka, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja, India Vs Sri Lanka 2026/27, Cricket
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