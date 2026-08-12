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जडेजा का आखिरी इम्तिहान? रोहित-कोहली के बाद अब स्पिन की बारी! 'जड्डू' के उत्तराधिकारी की तलाश हुई शुरू

रवींद्र जडेजा श्रीलंका दौरे पर अपने साथ अनुभव लेकर गए हैं, उन्हें लेकर मुरली कार्तिक ने कहा स्पिन के नजरिए से देखें तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि रवींद्र जडेजा, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं.

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जडेजा का आखिरी इम्तिहान? रोहित-कोहली के बाद अब स्पिन की बारी! 'जड्डू' के उत्तराधिकारी की तलाश हुई शुरू
मुरली कार्तिक

भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से दो टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से बेहद अहम होगी. पूर्व स्पिनर मुरली कार्तिक (Murali Kartik) मानते हैं कि यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिहाज से बेहद अहम है.  इसके साथ ही, उन्होंने इस सीरीज को रवींद्र जडेजा के करियर के लिए अहम बताया है. 'आईएएनएस' के साथ बातचीत में मुरली कार्तिक ने कहा, 'यह एक बहुत जरूरी टूर है. न सिर्फ स्पिनर्स के नजरिए से, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के लिहाज से भी यह बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम टेस्ट क्रिकेट को लेकर गंभीर हैं, तो हम अभी पांचवें नंबर (डब्ल्यूटीसी अंकतालिका) पर हैं. रेड बॉल क्रिकेट में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, यह बात सभी जानते हैं और इसके बारे में काफी चर्चा भी हुई है.'

रवींद्र जडेजा श्रीलंका दौरे पर अपने साथ अनुभव लेकर गए हैं, उन्हें लेकर मुरली कार्तिक ने कहा, 'स्पिन के नजरिए से देखें तो यह बहुत जरूरी है, क्योंकि रवींद्र जडेजा, जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम किया है, अब अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं. यह जडेजा के करियर का आखिरी दौर चल रहा है. उस लिहाज से, मानव सुथार जिस तरह से टीम में आए और अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने जैसी गेंदबाजी की, वह किसी भी पुराने स्पिनर के लिए दिल को छू लेने वाला अनुभव था, जिसने भारतीय क्रिकेट को देखा या समझा है. रेड बॉल क्रिकेट के नजरिए से मानव सुथार का प्रदर्शन बहुत अहम था.'

चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव भी श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा हैं. इस स्पिनर को लेकर मुरली कार्तिक ने कहा, 'कुलदीप यादव भारत के लिए मैच विनर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से, जब रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ कप्तान थे, तब उनके साथ चीजें अलग तरह से हुईं. अब उन्हें वैसा मौका नहीं मिल रहा है. इंग्लैंड में जो हुआ, उसे याद करें तो उन पांच टेस्ट मुकाबलों के दौरान हर कोई यही पूछता रहा कि कुलदीप कहां हैं? कुलदीप नहीं खेले. वह बाहर बैठे रहे. इसलिए यह बहुत जरूरी है—अब जब रवींद्र जडेजा अपने करियर के आखिरी दौर में हैं—कि क्या वह लीडर बने रहेंगे या कोई और जिम्मेदारी संभालेगा? क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम है. भारतीय टीम काफी समय से बदलाव के दौर से गुजर रही है. जिन खिलाड़ियों की जगह हमें नए खिलाड़ियों को लाना पड़ा है, उन्हें देखिए. रोहित और विराट रिटायर हो रहे हैं. रोहित अभी टीम में नहीं हैं.'

मुरली कार्तिक मानते हैं कि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की भरपाई करना मुश्किल है. उन्होंने कहा, 'पुजारा और अजिंक्य रहाणे टीम से बाहर हैं. हम ढेर सारे रनों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अब टीम में नहीं हैं. उनकी जगह भरना और साथ ही स्पिन का मामला भी है. अनिल और हरभजन के बाद अश्विन और रवींद्र जडेजा ने कितने विकेट लिए हैं, यह देखिए; टीम मैनेजमेंट की जरूरत के हिसाब से उनमें से कोई एक हमेशा खेलता रहा है. तो, उनकी जगह लेना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी. तो, क्या कुलदीप यादव लीडर बन सकते हैं? मुझे लगता है कि इस सीरीज के दौरान हमें इसका पता चल जाएगा, क्योंकि यह बहुत अहम है.'

श्रीलंकाई खेमे को लेकर मुरली कार्तिक ने कहा, 'श्रीलंका की टीम लाइन-अप के बारे में मेरा एक सवाल है. जैसे, अभी एक घंटे पहले ही हमने देखा कि श्रीलंका ने पहला टेस्ट मैच खेला है. उनके पास मुख्य स्पिनर के तौर पर प्रभात जयसूर्या हैं. रमेश मेंडिस भी हैं. उन्होंने किशोर नुवांथा को भी बुलाया है, जिन्होंने एनसीसी ग्राउंड पर प्रैक्टिस मैच खेला था. वह एक युवा ऑफ-स्पिन ऑलराउंडर हैं. प्रभात एक लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं और भारत को पिछली दो घरेलू सीरीज में लेफ्ट-आर्म स्पिनर्स से काफी परेशानी हुई है. हां, साइमन हार्मर एक अपवाद थे. पुणे टेस्ट में मिच सेंटनर भी थे. तो मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप भारतीय बैटिंग लाइन-अप को जयसूर्या की चुनौती का सामना करते हुए कैसे देखते हैं, और श्रीलंकाई स्पिन लाइन-अप के बारे में आपका क्या विश्लेषण है, क्योंकि रमेश मेंडिस ने भी बहुत ज्यादा रेड-बॉल क्रिकेट नहीं खेला है. प्रभात जयसूर्या काफी अच्छे गेंदबाज हैं. हाल के समय में वह उनके बेहतर गेंदबाजों में से एक रहे हैं.'

'हाल के समय में स्पिन के खिलाफ टीम इंडिया की बैटिंग को देखते हुए, प्रत्येक टीम भारत पर अटैक करना चाहेगी. क्या आप सोच सकते हैं कि स्पिन से भारतीय टीम पर अटैक किया जाएगा? किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन फिर, परिस्थितियों को देखते हुए भी, अगर मौसम काफी गर्म रहता है, तो आपको तेज गेंदबाजों से लंबे स्पेल नहीं मिलेंगे. यह देखना दिलचस्प होगा क्योंकि दो वेन्यू गॉल और सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब (एसएससी) हैं.'

'पिछली बार एसएससी में गेंद स्पिन हुई थी. दूसरी जगह की तुलना में थोड़ी ज्यादा स्पिन हुई थी, जहां भारत के दौरे के समय ऋद्धिमान साहा ने शानदार विकेटकीपिंग की थी. मेरे नजरिए से, उन्होंने जिस तरह के स्पिनर चुने हैं या जितने स्पिनर चुने हैं, उन्हें देखते हुए हां, वे ऐसा ही करने की योजना बना रहे हैं, भारत के खिलाफ ऐसा ही और करने की योजना बना रहे हैं. भारत ने भी अच्छी तैयारी करने की कोशिश की है. बस सोचिए कि वे यहां से कितने स्पिनर साथ ले गए हैं. उनके पास कई रिजर्व स्पिनर रहे हैं. टीम की मदद करना, उनके खिलाफ खेलना बहुत मददगार साबित होगा. मुझे उम्मीद है कि इन दो टेस्ट मैचों के लिए वे बेहतर तैयारी के साथ आएंगे.'

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