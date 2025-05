ICC Test Ranking: रविंद्र जडेजा ने रचा इतिहास, बतौर ऑलराउंडर ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने

Ravindra Jadeja ICC Test Ranking History: टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा वैसे तो अपने खास अंदाज में गेंदबाजी और बल्लेबाजी के लिए जानें जाते हैं लेकिन रैंकिंग के मामले में अब जडेजा ने विश्व क्रिकेट के सामने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है. वे अब आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स के इतिहास में सबसे लंबे समय तक नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बने रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. जडेजा ने यह मुकाम कुल 1,151 दिनों तक शीर्ष स्थान पर रहकर हासिल किया है.

🚨 SIR JADEJA CREATED HISTORY 🚨



- Ravindra Jadeja now has Longest reining No.1 Test All rounder in ICC Test Rankings History (1,151 days). 🐐🫡 pic.twitter.com/a5cr2xTQGp