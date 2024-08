IND vs BAN: भारत के इन 3 गेंदबाजों के सामने हमेशा बेहाल रहे हैं बांग्लादेशी बल्लेबाज, 35 वर्षीय दिग्गज इस बार रचेगा इतिहास

3 Indian Bowlers With Most Wickets in Test Format Against Bangladesh: भारतीय टीम का अगला मुकाबला अब बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच अगले माह यानी सितंबर में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज और 3 मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. टेस्ट सीरीज का आगाज 19 सितंबर से हो रहा है. आगामी सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से काफी अहम है. क्रिकेट के खेल में माना जाता है कि बल्लेबाज मैचों को बनाते हैं, जबकि गेंदबाज मुकाबलों को जिताते हैं. आगामी सीरीज में भी गेंदबाजों के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा. ऐसे में सीरीज शुरू होने से पहले बात करें बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से अबतक टेस्ट क्रिकेट में कौन से 3 गेंदबाज सबसे सफल रहे हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

जहीर खान

पहले स्थान पर पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज जहीर खान का नाम आता है. 45 वर्षीय तेज गेंदबाज ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान बांग्लादेश के खिलाफ कुल 7 मुकाबलों में शिरकत की. इस बीच वह 24.25 की औसत से 31 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इस दौरान उन्हें 2 बार 5 विकेट भी प्राप्त हुए.

इशांत शर्मा

जहीर खान के बाद दूसरे स्थान पर इशांत शर्मा का नाम आता है. 35 वर्षीय तेज गेंदबाज ने भी श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में 7 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 20.88 की औसत से 25 विकेट प्राप्त हुए हैं. यहां उनको 1 बार 5 विकेट हॉल प्राप्त हुआ है.

रविचंद्रन अश्विन

तीसरे स्थान पर मौजूदा दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का नाम आता है. अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ अबतक कुल 6 मुकाबलों में शिरकत की है. इस बीच उनको 11 पारियों में 26.78 की औसत से 23 विकेट प्राप्त हुए हैं. उनके नाम भी एक बार बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा है.

आगामी सीरीज में रविचंद्रन अश्विन के पास इतिहास रचने का भी सुनहरा मौका रहेगा. दरअसल, अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ अबतक 23 विकेट चटकाए हैं. अगर आगामी सीरीज में वह 9 विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं तो वह बांग्लादेश के खिलाफ भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज बन जाएंगे.

यह भी पढ़ें- VIDEO: लखनऊ के गेंदबाज ने तोड़ा अफ्रीकी टीम का गुरूर, चुन-चुन कर धुरंधरों को मारा बोल्ड