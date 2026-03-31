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IPL 2026: 'उसे अकेला छोड़ दो', वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर बहस पर अश्विन का दो टूक बयान वायरल

R. Ashwin on Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से CSK के बल्लेबाजों के दांत खट्टे कर दिए जिसके बाद से उनके प्रदर्शन को देखकर उन्हें टीम इंडिया में डेब्यू करने के लिए मांग तेज हो गई है, इस चर्चा पर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

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IPL 2026: 'उसे अकेला छोड़ दो', वैभव सूर्यवंशी के टीम इंडिया में डेब्यू को लेकर बहस पर अश्विन का दो टूक बयान वायरल
R. Ashwin on Vaibhav Suryavanshi:

R. Ashwin on Vaibhav Suryavanshi, RR vs CSK IPL 2026: आईपीएल 2026 के पहले ही मैच में वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक बल्लेबाज़ी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया है. चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुवाहाटी में खेली गई उनकी 15 गेंदों की अर्धशतकीय पारी के बाद से क्रिकेट जगत में यह बहस तेज हो गई है कि अब उन्हें टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए. इस बीच एक तरफ जहां मोहम्मद कैफ और माइकल वॉन जैसे दिग्गज इस युवा खिलाड़ी को जल्द सीनियर टीम से जोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं रविचंद्रन अश्विन की राय इससे बिल्कुल अलग है.

अश्विन का मानना है कि वैभव के करियर को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाज़ी ठीक नहीं होगी. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि इतनी कम उम्र में खिलाड़ी पर अतिरिक्त दबाव डालना सही नहीं है. "उसे ऐसा कोई टारगेट मत दो. वह अभी पूरी तरह से बड़ा भी नहीं हुआ है, वह तो अभी बच्चा है. अगर MS धोनी 45 [44] साल की उम्र तक खेल रहे हैं और अगर सूर्यवंशी 40 साल की उम्र तक भी खेलता है, तो उसके पास क्रिकेट में अभी भी ढाई दशक बाकी हैं.

"उसे अकेला छोड़ दो, जब सही समय आएगा तो वह खुद ही आ जाएगा. वह इतना बेहतरीन खिलाड़ी है कि भारत के लिए खेले बिना नहीं रहेगा. वह आखिरकार खेलेगा ही. वह कब खेलेगा? इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है. हम हमेशा इतनी जल्दबाज़ी में क्यों रहते हैं?" अश्विन ने कहा.

हालांकि, अश्विन ने वैभव की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं उठाया. उन्होंने उनकी बल्लेबाज़ी की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि मुश्किल पिच पर जिस तरह के शॉट्स उन्होंने खेले, वह किसी भी बल्लेबाज़ के लिए आसान नहीं था. उनके अनुसार, वैभव का बैट स्विंग और स्ट्रोकप्ले बेहद खास है और यही उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है.

अश्विन का यह भी मानना है कि वैभव की मौजूदगी से राजस्थान रॉयल्स इस सीजन खिताब की प्रबल दावेदार बन गई है. कुल मिलाकर, जहां एक ओर वैभव सूर्यवंशी को जल्द टीम इंडिया में शामिल करने की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं अश्विन का बयान यह बताता है कि इस युवा खिलाड़ी के करियर को लंबी रेस के हिसाब से संभालना ज्यादा जरूरी है.

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