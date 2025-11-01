'बाहर क्यों रखा जा रहा है...' अश्विन ने इस खिलाड़ी को प्लेइंग XI में शामिल ना करने पर गौतम गंभीर एंड कंपनी पर उठाए सवाल

- रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम में अर्शदीप सिंह को न शामिल करने पर हैरानी जताई है.
- अश्विन के अनुसार अर्शदीप, बुमराह के बाद दूसरी पसंद के तेज गेंदबाज होने चाहिए.
- अश्विन ने कहा कि अर्शदीप को टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद लगातार बाहर रखा जा रहा है.
Ravichandran Ashwin on Arshdeep Singh exclusion: भारत के पूर्व ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा सीरीज में भारतीय टीम प्रबंधन के प्लेइंग इलेवन में अर्शदीप सिंह को शामिल नहीं करने पर हैरानी जताई है. अश्विन की मानें तो अर्शदीप के रिकॉर्ड को देखते हुए उन्हें जसप्रीत बुमराह के बाद दूसरी पसंद का तेज गेंदबाज होना चाहिए. दिग्गज स्पिनर की मानें तो अर्शदीप जैसे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को नजरअंदाज करना उचित नहीं है. अश्विन की यह टिप्पणी मेलबर्न में दूसरे टी-20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की चार विकेट से हार के बाद आई है. भारत केवल 125 रन पर आउट हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. कैनबरा में पांच मैचों की सीरीज का पहला टी-20 मैच बारिश की भेंट चढ़ गया.
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐश की बात में कहा,"अगर बुमराह खेल रहे हैं तो अर्शदीप सिंह का नाम आपके तेज गेंदबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर होना चाहिए." उन्होंने कहा,"अगर बुमराह नहीं खेल रहे हैं तो अर्शदीप उस टीम में आपका पहला मुख्य तेज गेंदबाज़ बन जाएगा. मुझे समझ नहीं आ रहा कि अर्शदीप सिंह को इस टीम में लगातार प्लेइंग इलेवन से बाहर क्यों रखा जा रहा है. यह वास्तव में मेरी समझ से परे है."
अश्विन हालांकि इस बात को समझते हैं कि हर्षित राणा ने दूसरे मैच में बल्लेबाजी में योगदान दिया लेकिन उनका मानना है कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड जैसी पिच पर टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ को टीम से बाहर नहीं रखा जा सकता. उन्होंने कहा,"बेशक, हर्षित राणा का बल्ले से दिन अच्छा रहा. उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन मैं अपनी बात उनसे जोड़ कर नहीं कह रहा हूं. मेरी बात अर्शदीप सिंह से जुड़ी हुई है. उन्होंने 2024 में टी20 विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन इसके बाद उन्हें लगातार बाहर रखा जा रहा है जिससे उनकी लय भी थोड़ा गड़बड़ गई है."
दिलचस्प बात यह है कि हर्षित अनुभवी शिवम दुबे से पहले बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने 33 गेंदों पर 35 रन बनाए. लेकिन बुमराह के बाद दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में उनका योगदान निराशाजनक रहा और उन्होंने दो ओवर में 27 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया. जब राहुल द्रविड़ मुख्य कोच और रोहित शर्मा कप्तान थे तब अर्शदीप टी-20 क्रिकेट में भारत के सबसे विश्वसनीय तेज गेंदबाजों में से एक बन गए थे. वह खेल के सबसे छोटे प्रारूप में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं.
अश्विन ने कहा,"हमने एशिया कप में देखा कि उसने (अर्शदीप) अच्छी गेंदबाजी की. उसने दूसरे स्पैल में बहुत अच्छी वापसी की लेकिन वह लय में नहीं दिख रहा था. अगर आप अपने चैंपियन गेंदबाज़ को नहीं खिलाते हैं तो वह बेकार लगेगा. इसलिए अगर आप अर्शदीप सिंह हैं तो यह वाकई मुश्किल स्थिति हैं. मुझे उम्मीद है कि उसे टीम में जगह मिलेगी जिसका वह हकदार है."
