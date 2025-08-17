"खास प्रतिभा के धनी..." ऋतुराज या आयुष म्हात्रे नहीं अश्विन ने CSK के इस स्टार को बताया 'फैबुलस'

Ravichandran Ashwin on Dewald Brevis: दिग्गज ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स के डेवाल्ड ब्रेविस के साथ करार किए जाने के बारे में अपने बयान को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर उनकी मुख्य बात इस दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी के बल्लेबाजी प्रदर्शन को लेकर थी न कि उस कीमत पर जिस पर उन्हें आईपीएल 2025 के बीच में खरीदा गया था. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर संकेत दिया कि चेन्नई सुपर किंग्स ब्रेविस की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए 'अतिरिक्त भुगतान' करने को तैयार थी जिसके बाद विवाद छिड़ गया. उनके इस बयान के बाद पांच बार की आईपीएल चैंपियन टीम को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा था.

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा,"पुराने वीडियो में मेरा इरादा ब्रेविस की बल्लेबाजी के बारे में बात करना था, ना कि उनके आईपीएल अनुबंध से जुड़ी रकम के बारे में. हमें यह समझना होगा कि आईपीएल में खेलने वाले हर खिलाड़ी का फ्रेंचाइजी और इस लीग के साथ एक अनुबंध होता है. इसके साथ ही फ्रेंचाइजी और आईपीएल के बीच भी बाध्यकारी अनुबंध होता है और अगर कुछ भी असामान्य होता है तो भी इसमें बदलाव नहीं होगा."

अश्विन ने अपनी बात को साबित करने के लिए ब्रेविस को 'विशेष प्रतिभा' वाला खिलाड़ी करार दिया. उन्होंने कहा,"आईपीएल में खिलाड़ियों के चोटिल होने पर उनकी जगह दूसरे खिलाड़ी को लेना बहुत आम है. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप नियमों की लचीलता का कैसे इस्तेमाल करते हैं. यही मुख्य बात है. अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और दक्षिण अफ्रीका के प्रशंसक हैं तो आपको ब्रेविस को लेकर बहुत उत्साहित होना चाहिए. वह एक खास प्रतिभा के धनी हैं."

अश्विन के इस मामले में शुरुआती बयान के बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने शनिवार को एक स्पष्टीकरण जारी किया. फ्रेंचाइजी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के इस बल्लेबाज के साथ करार करने की प्रक्रिया में लीग के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया था.

सीएसके ने अप्रैल 2025 में ब्रेविस को चोटिल गुरजपनीत सिंह के स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में 2.2 करोड़ रुपये की लीग फीस पर अनुबंधित किया था. गुरजपनीत सिंह को सऊदी अरब में आयोजित आईपीएल 2025 खिलाड़ी नीलामी में 2.2 करोड़ रुपये की कीमत पर खरीदा गया था.

अश्विन ने फिर अपने पहले के बयान पर स्पष्टीकरण जारी करने की आवश्यकता के बारे में बताया. उन्होंने कहा,"आज के समय में सही चीजों को भी स्पष्ट करने की आवश्यकता है. इस मामले में किसी की कोई गलती नहीं है. इस मामले पर स्पष्टीकरण इसलिए आया है क्योंकि बहुत से लोगों को संदेह है." उन्होंने कहा,"सच यह है कि फ्रेंचाइजी, खिलाड़ी और संचालन समिति से कोई गलती नहीं हुई है."

भारत के इस पूर्व स्पिनर ब्रेविस के साथ टीम के अनुबंध को 'मास्टरस्ट्रोक' करार दिया. उन्होंने कहा,"ब्रेविस जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि सीएसके के लिए यह शानदार सौदा है. उन्हें टीम में लाने का फैसला बहुत अच्छा है." उन्होंने कहा,"वह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, वह बड़े छक्के मारते हैं. वह पावर-स्ट्राइकर हैं, स्पिन के खिलाफ एक शानदार हिटर हैं."

