T20 World Cup 2026: रविचंद्रन अश्विन ने उस्मान तारिक के गेंदबाजी एक्शन पर किया रिएक्ट, बयान से क्रिकेट जगत में मची खलबली

Ravichandran Ashwin React on Usman Tariq Bowling Action T20 WC: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर आर अश्विन ने पाकिस्तान के स्पिनर उस्मान तारिक का समर्थन किया है. अपने गेंदबाजी एक्शन की वजह से आलोचना का शिकार हो रहे तारिक के बारे में अश्विन ने कहा कि रोक सिर्फ गेंदबाजों के लिए नहीं होनी चाहिए. बुधवार को, पूर्व क्रिकेटर श्रीवत्स गोस्वामी ने तारिक के रन-अप के दौरान रुकने की आलोचना की और इसकी तुलना फुटबॉल के एक नियम में बदलाव से की, जिसके तहत खिलाड़ी पेनल्टी रन-अप के दौरान रुक नहीं सकते.

गोस्वामी ने एक्स पर लिखा, "फुटबॉल में भी अब खिलाड़ी पेनल्टी रन-अप के दौरान रुक नहीं सकते. यह कैसे ठीक है? एक्शन- सब ठीक है. लेकिन रुकना? वह भी गेंद डालने के समय. इसे जारी नहीं रखा जा सकता."

अश्विन ने गोस्वामी के इसी पोस्ट का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, "सहमत हूं कि फुटबॉल इसकी इजाजत नहीं देता. जब बल्लेबाज को एक तरफ से बैटिंग शुरू करने के बाद अंपायर या गेंदबाज को बताए बिना स्विच-हिट या रिवर्स करने की इजाजत दी जा सकती है, तो ये पाबंदियां सिर्फ गेंदबाज तक ही क्यों हैं? असल में गेंदबाज को अंपायर को बताए बिना जिस हाथ से वह गेंदबाजी करता है, उसे बदलने की इजाजत नहीं है. उन्हें पहले वह नियम बदलना चाहिए."

Okay, let me make it as clear as possible. Firstly, the legalities of his action can only be tested at an ICC bowling action testing Centre.



Secondly, there is a 15° rule under which a bowler needs to keep his elbow and straighten it and to judge if a bowler is bowling within…

अश्विन को इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा. इसके बाद फिर उन्होंने लिखा, "मैं इसे जितना हो सके साफ कर दूं. सबसे पहले, उनके गेंदबाजी एक्शन की वैधता सिर्फ आईसीसी गेंदबाजी एक्शन जांच केंद्र में ही की जा सकती है. दूसरा, एक 15-डिग्री का नियम है जिसके तहत गेंदबाज को अपनी कोहनी सीधी रखनी होती है, और ऑन-फील्ड अंपायर यह तय नहीं कर सकता कि कोई गेंदबाज उस 15-डिग्री के अंदर गेंदबाजी कर रहा है या नहीं. इसका एकमात्र हल वास्तविक समय में जांच के लिए मशीन की व्यवस्था है.

ऊपर बताई गई बातें एक ग्रे एरिया हैं और किसी पर ग्रे एरिया का इस्तेमाल करने का आरोप लगाना गलत है. आखिर में, क्रीज पर रुकना वैध है या नहीं? मेरा मानना ​​है कि यह पूरी तरह से वैध है क्योंकि वह उनका नियमित एक्शन है." अपनी बांह में साफ दिखने वाले मोड़ और एक अलग तरह के रन-अप के लिए जाने जाने वाले तारिक को अपने एक्शन की कानूनी वैधता और क्या यह टॉप टी20 लीग सहित अंतरराष्ट्रीय जांच में खरा उतरेगा, इस पर सवालों का सामना करना पड़ा है.

तारिक ने अमेरिका के खिलाफ 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद उनके गेंदबाजी एक्शन को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है.