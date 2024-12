रवि शास्त्री ने चुने दुनिया के 4 सबसे महान खिलाड़ी, भारत के इस खिलाड़ी को बताया 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम'

Ravi Shastri Picks four Greatest of All Time in the world cricket: भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने विश्व क्रिकेट के चार महान खिलाड़ियों का चुनाव किया है. पूर्व भारतीय दिग्गज और पूर्व भारतीय कोच ने 'ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' (Ravi Shasri on Greatest of All Time) खिलाड़ियों में भारत के एक खिलाड़ी को जगह दी है. रवि शास्त्री ने क्लबबीक्रिकेट पर बात करते हुए अपने पसंद के 4 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. पहले नंबर पर पूर्व भारतीय दिग्गज गुंडप्पा विश्वनाथ को जगह दी है. शास्त्री ने कहा कि, बचपन में मेरे हीरो गुंडप्पा विश्वनाथ रहे थे. मैं उन्हें "ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम" की श्रेणी में पहले नंबर पर रखता हूं". यानी शास्त्री ने विश्वनाथ को अपने सबसे फेवरेट क्रिकेटर करार दिया है.

इसके बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के पूर्व खिलाड़ी गैरी सोबर्स (Garfield Sobers) को जगह दी है. वहीं, तीसरे नंबर पर रवि शास्त्री की पसंद महान वेस्टइंडीज दिग्गज विवियन रिचर्ड्स बने हैं. वहीं, नंबर 4 पर पूर्व भारतीय दिग्गज और वर्तमान में कमेंटेट्री करने वाले शास्त्री ने पाकिस्तान के पूर्व ऑल राउंडर इमरान खान (Imran Khan) को जगह दी है.

गुंडप्पा विश्वनाथ

गुंडप्पा विश्वनाथ के करियर की बात की जाए तो इस पूर्व दिग्गज ने 91 टेस्ट में 6080 रन बनाए हैं. विश्वनाथ ने 14 शतक और 35 अर्धशतक जमाने में सफल रहे थे.

गैरी सोबर्स

गैरी सोबर्स ने टेस्ट में 8032 रन बनाए हैं जिसमें 26 शतक और 30 अर्धशतक शामिल हैं. वहींस 235 विकेट लेने में सफल रहे थे. विवियन रिचर्ड्स ने 121 टेस्ट में 8540 रन बनाए हैं, पूर्व वेस्टइंडीज दिग्गज ने 24 शतक और 45 अर्धशतक जमाए हैं. वनडे में रिचर्ड्स ने 11 शतक ठोके हैं .

इमरान खान

इमरान खान ने टेस्ट में 3807 रन बनाए थे तो वहीं, वनडे में 3709 रन बनाए हैं, टेस्ट में इमरान ने 362 विकेट तो वहीं, वनडे में 182 विकेट लेने में सफल रहे थे. इमरान को विश्व क्रिकेट का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता है.

बता दें कि इस समय रवि शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां वो बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे हैं. भारतीय टीम ने पहला पर्थ टेस्ट मैच जीत लिया है. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाने वाला है.