दुनिया के पूर्व दिग्गजों में से कौन होता IPL में सबसे खतरनाक, रवि शास्त्री और शॉन पोलक के बयान ने चौंकाया

Ravi Shastri and Shaun Pollock Picks Most Destructive Player in IPL: पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री और शॉन पोलक से पूछा गया कि उनके अनुसार सबसे विध्वंसक बल्लेबाज कौन है, तो दोनों ने बिना झिझक एक ही नाम लिया.

  • आईपीएल 2026 से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने रिलीज और रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची जारी कर दी है
  • रवि शास्त्री और शॉन पोलक ने आईपीएल के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में सर विव रिचर्ड्स का नाम लिया है
  • रिचर्ड्स की आक्रामक बल्लेबाजी और आत्मविश्वास उन्हें आधुनिक टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज बनाता
Ravi Shastri and Shaun Pollock Picks Most Destructive Player in IPL: आईपीएल 2026 से पहले सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिलीज और रिटेन किए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. कोलकाता नाइट राइडर्स ने जहां आंद्रे रसेल को रिलीज कर फैंस को चको चौंका दिया है तो वहीं राजस्थान  ने हसरंगा को रिलीज किया है. जबकि मुंबई इंडियंस ने अपने कोर को बनाए रखा है. वहीं पंजाब किंग्स ने ग्लेन मैक्सवेल को रिलीज किया है. इस बार का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को होना है. ऐसे में कई बड़े नाम हमें ऑक्शन में दिखाई देने वाले हैं. 

आईपीएल में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से दुनिया को चौंकाया है. लेकिन जब पूर्व खिलाड़ी रवि शास्त्री और शॉन पोलक से पूछा गया कि उनके अनुसार सबसे विध्वंसक (Dangerous/Explosive) बल्लेबाज कौन है, तो दोनों ने बिना झिझक एक ही नाम लिया.

इस सवाल के जवाब में पूर्व भारतीय ऑलराउंडर और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने तुरंत कहा:
"सर विव रिचर्ड्स." शास्त्री मानते हैं कि रिचर्ड्स की बल्लेबाजी में वह धमक और प्रभाव था, जो किसी भी गेंदबाज के लिए डर का कारण बन सकता था.

शॉन पोलक भी शास्त्री से सहमत

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान और तेज गेंदबाज शॉन पोलक ने भी यही राय दी. उन्होंने कहा, 'सर विव रिचर्ड्स.' पोलक के अनुसार रिचर्ड्स जैसा आत्मविश्वास और स्ट्राइकिंग क्षमता आज भी बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलती है.

हालांकि विव रिचर्ड्स ने आईपीएल में नहीं खेला, लेकिन दोनों दिग्गज इस बात पर सहमत हैं कि अगर वह इस लीग का हिस्सा होते, तो सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित होते. उनकी आक्रामक मानसिकता, बोल्ड रवैया और बड़े-बड़े शॉट खेलने का हुनर उन्हें आधुनिक टी20 क्रिकेट के लिए काफी खास बना देता.

