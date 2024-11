IND vs AUS: विराट कोहली के बाद यह दिग्गज होगा भारतीय क्रिकेट का नया 'किंग', रवि शास्त्री ने बताया

Ravi Shastri on Jasprit Bumrah: भारत के पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताया है जिसे वो विराट कोहली (Virat Kohli) के बाद भारतीय क्रिकेट का अगला किंग मानते हैं. दरअसल, पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह ने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट लेने में सफल रहे. बुमराह के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक के बाद एक पवेलियन लौटते दिखे. यही कारण है कि हर जगह बुमराह-बुमराह की शोर गुंज रही है. वहीं, रवि शास्त्री ने कमेंट्री करते हुए जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट का अगला किंग करार दिया है.

पूर्व भारतीय कोच और कमेंटेटर रवि शास्त्री ने बुमराह को लेकर बात की और कहा, "चढ़ कर खेले ऑस्ट्रेलिया के सामने, देखिए बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की आंख में देखकर परफॉर्मे किया तो आपको इज्जत मिलेगी. अब देखना विराट कोहली के बाद दूसरा आएगा बुमराह, जिधर भी जाओगे अब बुमराह -बुमराह की आवाज होगी".

शास्त्री ने बुमराह की तारीफ में आगे कहा, "बुमराह एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं. एक बात तो आपको ऑस्ट्रेलियाई दर्शकों की मानना होगी. , अगर कोई तगड़ा क्रिकेट उनने सामने खेलता है तो वो आपको इज्जत देते हैं. आज के फ्रंट पेज पर देखा जाए तो आज बुमराह है. ऐसे-ऐसे वह गेंदबाज करता रहेगा तो यह आएगा ही, आगे भी आएगा. आपको सम्मान मिलेगा."

