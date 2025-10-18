क्या PSL का बॉयकॉट करेंगे राशिद खान? अफगानिस्तानी स्टार के इस कदम ने मचाई सनसनी

पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में तीन अफगान खिलाड़ियों की मौत के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान राशिद खान ने पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स का नाम अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) के बायो से हटा लिया है. पाकिस्तान ने शुक्रवार को पक्तिका प्रांत में एयरस्ट्राइक की थी, जिसमें तीन स्थानीय क्रिकेटरों सहित आठ नागरिकों की जान गई. खिलाड़ियों की पहचान- कबीर, सिबगतुल्लाह और हारून के रूप में हुई है. ये तीनों एक दोस्ताना मैच खेलकर लौट रहे थे.

इस हमले के बाद राशिद खान ने पाकिस्तान की इस घिनौने और कायरतापूर्ण हमले के लिए पाकिस्तान की आलोचना की और अब उन्होंने अपने बायो से 'लाहौर कलंदर्स' हटा दिया. राशिद के इस फैसले के बाद से अफगान खिलाड़ियों के पीएसएल के बहिष्कार करने की अफवाहें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं.

2021 में लाहौर कलंदर्स में शामिल होने वाले 27 वर्षीय ने अब तक फ्रेंचाइजी के साथ तीन खिताब जीते हैं. राशिद ने लाहौर कलंदर्स के लिए 28 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 44 विकेट झटके हैं और 203 रन बनाए हैं.

इससे पहले, राशिद ने पाक एयरस्ट्राइक में खिलाड़ियों के मारे जाने के बाद कहा था,"अफगानिस्तान पर हाल के पाकिस्तानी हवाई हमलों में नागरिकों की जान जाने से बहुत दुखी हैं." रशीद ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा,"नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बिल्कुल अनैतिक और बर्बर है. ये अन्यायपूर्ण और गैरकानूनी कार्रवाइयां मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए."

राशिद ने कहा,"मासूमों की मौतों को देखते हुए मैं पाकिस्तान के साथ आगामी सीरीज नहीं खेलने के एसीबी के फैसले के साथ हूं. कठिन समय में अपने वतन के लोगों के साथ हूं. हमारे देश की गरिमा से बढकर कुछ नहीं है."

मारे गए खिलाड़ियों के हेलमेट और बॉल

जबकि पूर्व कप्तान गुलबदिन नायब ने कहा,"पक्तिका के अरगुन में कायरतापूर्ण सैन्य हमले से हम दुखी हैं जिसमें कई मासूम नागरिकों और क्रिकेटरों की जानें गई हैं." उन्होंने कहा,"पाकिस्तानी सेना की यह क्रूर कार्रवाई हमारे लोगों, हमारे गौरव और आजादी पर हमला है लेकिन इससे अफगान जज्बा नहीं टूटेगा."

ऑलराउंडर समीउल्लाह शिनवारी ने कहा,"पक्तिका के अरगुन जिले में हमारे बहादुर खिलाड़ियों की शहादत की खबर से दुखी हूं जिन पर दोस्ताना क्रिकेट मैच के बाद पाकिस्तानी सैन्य शासन ने हमला किया." उन्होंने एक्स पर लिखा,"यह सिर्फ पक्तिका ही नहीं बल्कि पूरे देश और क्रिकेट समुदाय के लिये दुखद है. मैं पीड़ितों के परिवारों, पक्तिका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. हम उनकी यादों और बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे."

