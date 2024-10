Rashid Khan Wedding: राशिद खान ने किया निकाह, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर, ये साथी खिलाड़ी हुए शामिल

Rashid Khan Wedding Video: मौजूदा समय के सबसे बेहतरीन स्पिनरों में से एक अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 03 अक्टूबर को शादी कर ली. शादी के जश्न के वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए हैं. दुनिया के नंबर वन टी20 स्पिनर माने जाने वाले अफगान स्टार ने अपनी शादी रीति-रिवाजों से की. उनकी शादी में अफगानिस्तान की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कई क्रिकेटर शामिल हुए, लेकिन उनकी शादी के वेन्यू की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहे.

जिस होटल में राशिद की शादी हुई, उसके बाहर कई लोग बंदूकें लेकर घूमते नजर आए. यहां देखें वीडियो:

Scenes outside the hotel which is hosting Rashid Khan's wedding in Kabul. pic.twitter.com/LIpdUYVZcA — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 3, 2024

The wedding hall that will host Rashid Khan's wedding ceremony in Kabul, Afghanistan today 🔥#ACA pic.twitter.com/FOM2GCkqZw — Afghan Cricket Association - ACA (@ACAUK1) October 2, 2024

अफगानिस्तान के कई सितारों ने सोशल मीडिया पर राशिद को बधाई दी. अफगानिस्तान टीम के दिग्गज खिलाड़ियों में से एक मोहम्मद नबी राशिद को उनके जीवन में अगला कदम उठाने पर बधाई देने वाले पहले लोगों में से थे.

Congratulations to the one and only King Khan, Rashid Khan, on your wedding! Wishing you a lifetime of love, happiness, and success ahead.@rashidkhan_19 pic.twitter.com/fP1LswQHhr — Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) October 3, 2024

Wishing him a and his thee brother happy and healthy life ahead! pic.twitter.com/YOMuyfMMXP — Afghan Atalan 🇦🇫 (@AfghanAtalan1) October 3, 2024

उन्होंने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "एकमात्र किंग खान, राशिद खान को आपकी शादी पर बधाई! आपको जीवन भर प्यार, खुशी और सफलता की शुभकामनाएं.