राशिद खान ने बरसाए इतने छक्के-चौके की रच दिया इतिहास, बनें नंबर 1 बैटर, VIDEO

Rashid Khan Created History: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज स्पिनर राशिद खान की उम्दा गेंदबाजी से हर कोई अच्छी तरह से वाकिफ है, लेकिन उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से बहुत कम लोग ही रूबरू हुए हैं. मौजूदा समय में अफगानिस्तान में शपगीजा क्रिकेट लीग जारी है. यहां 25 वर्षीय ऑलराउंडर ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है. वह टूर्नामेंट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले पहले बैटर बन गए हैं.

शपगीजा क्रिकेट लीग का 16वां मुकाबला द स्पीन घर टाइगर्स और एमो शार्क्स के बीच बीते कल (20 अगस्त) काबुल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. यहां शार्क्स की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

