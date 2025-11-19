विज्ञापन
रणजी ट्रॉफी में आया रिंकू सिंह का तूफान, 17 चौके और 6 छक्के, 176 रन की पारी खेल मचाई खलबली

उत्तर प्रदेश के इस बल्लेबाज ने कोयंबटूर के श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ग्राउंड में तमिलनाडु के खिलाफ एलीट ग्रुप ए मैच के चौथे दिन शानदार शतक जमाया और 247 गेंद पर 176 रन की धमाकेदार पारी खेली

Rinku Singh का धमाका
  • भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में तमिलनाडु के खिलाफ चौथे दिन 176 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली
  • उत्तर प्रदेश ने रिंकू के शतक की मदद से 145.1 ओवर में कुल 460 रन बनाकर मजबूत स्थिति हासिल की
  • रिंकू सिंह ने संघर्ष के समय पांचवें नंबर पर आकर शिवम मावी के साथ शतकीय साझेदारी निभाई
Ranji Trophy 2025, Rinku Singh: भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मौजूदा रणजी ट्रॉफी में शानदार शतक जड़कर धमाका कर दिया है. उत्तर प्रदेश के इस बल्लेबाज ने कोयंबटूर के श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ग्राउंड में तमिलनाडु के खिलाफ एलीट ग्रुप ए मैच के चौथे दिन शानदार शतक जमाया और 247 गेंद पर 176 रन की धमाकेदार पारी खेली.  उनकी इस पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने 400 रन का आंकड़ा पार किया, उत्तर प्रदेश ने 145.1 ओवर में 460 रन बनाए, जबकि तमिलनाडु ने पहली पारी में 136.3 ओवर में 455 रन बनाए हैं. 

रिंकू सिंह का तूफान

जब उत्तर प्रदेश 149/3 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा था, तब रिंकू सिंह 5वें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आए. उन्होंने शिवम मावी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी करके उत्तर प्रदेश को मज़बूती दी. उनके शतक ने टीम को संघर्ष करने का मौका दिया और उन्हें तमिलनाडु के स्कोर के करीब पहुंचाया. इस पारी ने न केवल रिंकू की बल्लेबाज़ी क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि दबाव की परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया, जो उन्हें भविष्य में भारतीय टेस्ट टीम में जगह दे सकती है. 

रिंकू ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना नौवां शतक जड़ा

टी20 क्रिकेट में एक फिनिशर के रूप में विख्यात इस बल्लेबाज ने लाल गेंद वाले क्रिकेट में भी लगातार अपने ज़बरदस्त जज्बे का प्रदर्शन किया है. 53 लाल गेंद वाले मैचों में, मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने 57 से ज़्यादा की औसत से 3,600 रन पूरे किए हैं. उनके इस आंकड़े में 22 अर्धशतक शामिल हैं.  रिंकू ने अभी तक टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है. 

Rinku Khanchand Singh, Cricket
