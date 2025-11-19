रणजी ट्रॉफी में आया रिंकू सिंह का तूफान, 17 चौके और 6 छक्के, 176 रन की पारी खेल मचाई खलबली

Ranji Trophy 2025, Rinku Singh: भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंह ने मौजूदा रणजी ट्रॉफी में शानदार शतक जड़कर धमाका कर दिया है. उत्तर प्रदेश के इस बल्लेबाज ने कोयंबटूर के श्री रामकृष्ण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस ग्राउंड में तमिलनाडु के खिलाफ एलीट ग्रुप ए मैच के चौथे दिन शानदार शतक जमाया और 247 गेंद पर 176 रन की धमाकेदार पारी खेली. उनकी इस पारी की बदौलत उत्तर प्रदेश ने 400 रन का आंकड़ा पार किया, उत्तर प्रदेश ने 145.1 ओवर में 460 रन बनाए, जबकि तमिलनाडु ने पहली पारी में 136.3 ओवर में 455 रन बनाए हैं.

रिंकू सिंह का तूफान

जब उत्तर प्रदेश 149/3 के स्कोर पर संघर्ष कर रहा था, तब रिंकू सिंह 5वें नंबर पर बल्लेबाज़ी करने आए. उन्होंने शिवम मावी के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी करके उत्तर प्रदेश को मज़बूती दी. उनके शतक ने टीम को संघर्ष करने का मौका दिया और उन्हें तमिलनाडु के स्कोर के करीब पहुंचाया. इस पारी ने न केवल रिंकू की बल्लेबाज़ी क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि दबाव की परिस्थितियों से निपटने की उनकी क्षमता का भी प्रदर्शन किया, जो उन्हें भविष्य में भारतीय टेस्ट टीम में जगह दे सकती है.

Rinku Singh scores his 2nd consecutive 150+ score in Ranji 2025!



He is yet to get out in this Ranji. pic.twitter.com/vKXqaumMXC — KKR Vibe (@KnightsVibe) November 19, 2025

रिंकू ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपना नौवां शतक जड़ा

टी20 क्रिकेट में एक फिनिशर के रूप में विख्यात इस बल्लेबाज ने लाल गेंद वाले क्रिकेट में भी लगातार अपने ज़बरदस्त जज्बे का प्रदर्शन किया है. 53 लाल गेंद वाले मैचों में, मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने 57 से ज़्यादा की औसत से 3,600 रन पूरे किए हैं. उनके इस आंकड़े में 22 अर्धशतक शामिल हैं. रिंकू ने अभी तक टीम इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू नहीं किया है.