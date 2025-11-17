विज्ञापन
Ranji Trophy: आखिरी तीन रणजी ट्रॉफी मैचों में 2 दोहरे शतक, जानें कौन हैं स्मरण रविचंद्रन

Smaran Ravichandran: कर्नाटक से राहुल द्रविड़, विजय भारद्वाज जैसे बल्लेबाज निकले हैं. और इस कतार में एक और युवा बल्लेबाज खुद को शामिल कराता दिख रहा है. उसका घरेलू रिकॉर्ड काफी कुछ कहता है

Smaran Ravichandran's double century: स्मरण रविचंद्रन
  • स्मरण रविचंद्रन ने रणजी ट्रॉफी में लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए दोहरा शतक बनाया है
  • स्मरण ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच में 227 रन नाबाद खेलकर टीम को मजबूत स्थिति दिलाई है
  • उन्होंने पिछले तीन मैचों में दूसरा दोहरा शतक बनाया है, यह करियर का चौथा शतक है
एक तरफ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में प्रदर्शन के लिए भारतीय बल्लेबाज आलोचकों के निशाने पर हैं, वहीं कुछ ऐसे बल्लेबाज भी हैं, जो खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में सेलेक्टरों को इंप्रेस करने में लगे हैं.  इन्हीं में  से एक हैं कर्नाटक के स्मरण रविचंद्रन, जो करियर का तीसरा और पिछले तीन मैचों में दूसरा दोहरा शतक जड़कर नाबाद हैं. हुबली में छत्तीसगढ़ के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले के दूसरे दिन सोमवार को स्मरण रविचंद्रन 227 रन बनाकर पिच पर टिके हुए हैं. एक समय कर्नाटक ने दो विकेट 13 रन पर ही गंवा दिए थे. फिर स्कोर 3 विकेट पर 64 भी हो गया. इसके बाद राष्ट्रीय टीम में चुने गए करुण नायर और स्मरण रविचंद्रन ने 119 रन की साझेदारी की. नायर शतक से 5 रन से चूक गए. 

नायर गए, स्मरण टिके रहे!

करुण के आउट होने के बाद स्मरण ने एक छोर पर खूंटा गाड़े रखा. और दिन की समाप्ति पर ये लेफ्टी बल्लेबाज 362 गेंदों पर 16 चौकों और 2 छक्कों से 227 रन बनाकर नाबाद हैं. इससे कर्नाटकर ने 8 विकेट पर 547 रन बनाकर खुद को मजबू त कर लिया है. 

बहुत ही कम मैचों में तीन दोहरे शतक

यह स्मरण का पिछले तीन मैचों में दूसरे दोहरे शतक ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ स्कोर है. उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 54 रन की पारी खेलने के बाद केरल के खिलाफ 220 रन बनाए थे. कुल मिलाकर करियर के सिर्फ 13वें ही मुकाबले में यह स्मरण का तीसरा दोहरा शतक है. पिछले साल उन्होंने पंजाब के खिलाफ 203 रन बनाए थे.

चौथे नंबर नंबर पर पहुंचे स्मरण

छत्तीसगढ़ के खिलाफ नाबाद दोहरे शतक से स्मरण फिलहाल इस रणजी ट्ऱॉफी सीजन में चौथे सबसे पर आ गए हैं. उनके फिलहाल 595 रन हैं. दिल्ली के सनत सांगवान (614) पहले, करुण नायर (602) दूसरे और मुंबई के अरमान जाफर (598) तीसरे नंबर पर हैं. 

स्मरण की प्रोफाइल के बारे में डिटेल से जानें

बाएं हाथ के स्मरण रविचंद्रन अंडर-14 आयु वर्ग से ही कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. वह राज्य के शीर्ष टी20 प्रीमियर टूर्नामेंट महाराजा टी20 ट्रॉफी में गुलबर्ग मिस्टिक्स और शिवामोगा स्ट्राइकर्स के लिए खेलते हैं. 

रणजी ट्रॉफी में हैं अभी तक इतने रन

जहां तक फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट की बात है, तो 23वें साल में चल रहे  स्मरण चार शतक (3 दोहरे),3 अर्द्धशतक, 78.6 औसत से 1179 रन बना चुके हैं. लिस्ट ए (घरेलू 50 ओवर) में उन्होंने 10 मैचों में 72.16 के औसत से 2 शतक और इतने ही अर्द्धशतक से 433 रन बनाए हैं. 

Smaran Ravichandran Sankaran, India, Board Of Control For Cricket In India, Cricket
