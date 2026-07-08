शान मसूद के कप्तानी से हटाए जाने पर रमीज राजा हुए नाराज, लिखित शिकायत दर्ज कराने की दी सलाह

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रमीज राजा (Ramiz Raja) ने शान मसूद को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि पीसीबी ने उन्हें बलि का बकरा बनाया है. 63 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'मैं शान मसूद की जगह होता तो लिखित शिकायत (Written Complaint) कर देता कि आप मुझे औसत दर्जे (Mediocre) की टैलेंट फीड कर रहे हैं. इसी वजह से मेरे रिजल्ट इंपैक्ट हुए हैं. क्योंकि मेरे पास टैलेंट ही नहीं है. ये मेरी गलती नहीं है. क्योंकि मुझे तो यहां सेट प्लेयर, सेट आर्टिकल्स, सेट स्टैंडर्ड के प्लेयर चाहिए, जो कि वर्ल्ड लेवल पर कंप्लीट कर सकें. पीछे से आप मुझे खेप औसत दर्जे की देंगे तो आप मुझसे एक्सीलेंस रिजल्ट की उम्मीद ना करें. यहीं चीज बाबर आजम को जो कप्तानी मिली है उनके साथ भी होगा. इसलिए कि जो टीम उनको दी गई है वो बिल्कूल शान मसूद वाली टीम की ब्लू प्रिंट है. पहले से ही वहीं तेज गेंदबाज हैं. पहले से ही मेकअप है. बिना खेल के रिजल्ट नहीं मिलने वाला है.'
मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद का बयान
शान मसूद को उनके पद से बर्खास्त करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता आकिब जावेद ने कहा था कि हम एक ऐसे कप्तान की तलाश कर रहे हैं जो टीम का बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सके. उन्होंने कहा, 'शान का व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा था. मगर कप्तान के तौर पर हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे थे.'
Ramiz Raja said, "If I were in Shan Masood's place, I would have filed a written complaint. They keep giving me mediocre talent, and that's why the results are affected. It's because I simply don't have enough talent in the team." pic.twitter.com/3orGm0JbFK— Kashif (@KashifNdmCric) July 7, 2026
यहीं नहीं उन्होंने यह भी कहा कि चयन समिति ने बाबर को कप्तान बनाए जाने के निर्णय पर सर्वसम्मति दिखाई है. उनके अलावा चर्चा में किसी दूसरे खिलाड़ी का नाम नहीं आया. इस दौरान उन्होंने शान की कप्तानी में की कई कमियों को भी उजागर किया.
जावेद ने कहा, 'कप्तान की जिम्मेदारी मैच को समाप्त करना होता है. कुछ चीजें टीम की जिम्मेदारी होती हैं, कुछ चयनकर्ताओं की और कुछ कप्तान की. कप्तान की जिम्मेदारियों में टीम के ओवर रेट को नियंत्रित करना, डीआरएस के फैसले लेना और टॉस के समय सही निर्णय लेना भी शामिल है.'
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