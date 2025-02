Champions Trophy 2025: 'जब तक आपका कप्तान...' रमीज राजा ने गिना दी वो गलती जिसने डुबो दी पाकिस्तान की नैया

Ramiz Raja on Pakistan Team Out of Champions Trophy 2025: भारत-पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी के हाई-वोल्टेज मुकाबले में विराट कोहली (Virat Kohli Century vs PAK) ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से पाकिस्तान की उम्मीदों को तोड़ दिया था. विराट ने 242 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार शतक जमाया और भारत को छह विकेट से जीत दिलाई. कोहली ने 111 गेंदों पर सात चौकों की मदद से नाबाद 100 रन बनाए, जो देखने लायक था. उनकी पारी 90.09 के स्ट्राइक रेट से आई, जिससे भारत ने पाकिस्तान के 241 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया. यह कोहली का ICC वनडे इवेंट में छठा शतक था और ICC चैंपियंस ट्रॉफी में उनका पहला शतक था.

रमीज राजा ने गिनाई पाकिस्तान की गलती

सबसे पहले, चयन के लिहाज से, मेरे हिसाब से यह एक बुरा सपना था क्योंकि मैंने ऐसा साधारणटीम सिलेक्शन नहीं देखा. मुझे लगता है कि इस समय यह डर है कि अगर हम मैच हार गए, अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो क्या होगा? टैलेंट के लिहाज से, हमारी टीम कहीं न कहीं स्थिर हो गई है. जवाबी सवाल यह है कि आज के समय में 320-330 एक सामान्य स्कोर है, जिसे टीमें कुल मिलाकर हासिल करती हैं. हर किसी की भूमिका साफ होनी चाहिए. आपकी टीम की शैली क्या है, संयोजन क्या है? कितने विशेषज्ञ गेंदबाज हैं? क्योंकि अगर आप उन्हें 50 ओवर में आउट नहीं करते हैं तो यह काम नहीं करेगा क्योंकि आपकी बल्लेबाजी में 330-340 रन बनाने की ताकत नहीं है लेकिन क्यों नहीं और इसके कई कारण हो सकते हैं.

खिलाड़ियों के साथ कही ये दिक्कत तो नहीं

मानसिक तनाव, अशांति, आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आप सिस्टम से नाखुश हैं, आप चुपचाप इसे सहन कर रहे हैं, आपके अंदर हताशा है और आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आपको खेलना है, जब आप खेलते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपका ध्यान केंद्रित नहीं है, आपको यह माहौल पसंद नहीं आ रहा है, कप्तान को मजबूत बनाना होगा, देखिए मेरा मानना ​​है कि जब तक आपका कप्तान मजबूत नहीं होगा, तब तक इस टीम को दिशा नहीं मिलने वाली है, रिजवान को अपने फुटवर्क पर बहुत काम करना होगा, इसी तरह साउथ शकील को शॉर्ट बॉल पर काम करना होगा, सलमान अली आगा, अगर उन्होंने खेल के उस समय शॉट नहीं मारा होता तो शायद हम रन बना सकते थे.

कैसे ठीक होगी पाकिस्तान टीम की हालत

270 रन, इसलिए उसे दबाव वाले मैच में स्थिति को समझना होगा, इसी तरह पुछल्ले बल्लेबाजों की बल्लेबाजी बिल्कुल सामान्य है आप बाकी बल्लेबाजों को देख सकते हैं, वे पुछल्ले बल्लेबाजों के ज़रिए अपना अधिकतम प्रयास करते हैं. इसी तरह गेंदबाजी में, तेज़ गेंदबाजी, यॉर्कर, बाउंसर, गति में विविधता, आक्रामक गेंदबाजी, लेंथ गेंदबाजी, ये सब हासिल करना होगा क्योंकि दूसरी टीमें आगे निकल गई हैं. बांग्लादेश का मौजूदा गेंदबाजी आक्रमण मुझे पाकिस्तान से बेहतर लगता है,

हम पारंपरिक रूप से बेहतर तेज गेंदबाजी करने वाली टीम रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान को आक्रामक क्रिकेट खेलना होगा और विकेट लेने होंगे, जब तक विकेट नहीं लिए जाते, कुछ नहीं होगा, इसके लिए आपको सोचना होगा, आपको सर्किट में स्पिनरों को फिर से खोजना होगा और फिर यह मेरा अगला बिंदु है रीसाइकिल किए गए खिलाड़ियों पर.

रीसाइकिल खिलाड़ियों से मेरा मतलब है कि जो बाहर होते हैं और फिर वापस आते हैं, तो जब वे टीम में वापस आते हैं, तो उनकी नींव तय होती है, सारी बात, उनमें क्या सुधार आया है, क्या उनमें कोई सुधार हुआ है, जब वे वापस आए हैं, तो क्या उनमें पहले कोई तकनीकी खामियाँ थीं जिसके कारण उन्हें बाहर कर दिया गया था, क्या वे अपनी तकनीकी खामियों को ठीक करके वापस आए हैं या वे वैसे ही वापस आए हैं? अगर उनका एक बार का टूर्नामेंट अच्छा रहा है, तो उस आधार पर अगर खिलाड़ी फॉर्म में है, तो वे उसे खेलाते हैं, लेकिन अगर आपकी तकनीक अच्छी टीम के खिलाफ अच्छी नहीं है, तो आपका फॉर्म खराब हो जाएगा.

इसलिए, कोच और मुख्य चयनकर्ता के लिए अलग-अलग भूमिकाएँ होनी चाहिए. अगर आप एक व्यक्ति को इतनी शक्ति देते हैं, तो क्या होता है कि खिलाड़ी भी चापलूसी करने लगते हैं. वे उसकी अच्छी किताबों में आने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह कोच होने के साथ-साथ मुख्य चयनकर्ता भी है. तो, क्या हमारी व्यवस्थाएँ सही नहीं हैं? क्या हमें इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है?

मेरी राय में, इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि आपको पीएसएल में भी टीमें बढ़ानी होंगी, फिर नई प्रतिभाएँ कहाँ से आएंगी? इसलिए मैं फिर से ज़ोर देता हूँ कि जूनियर क्रिकेट पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है. हम इसके पेशेवरीकरण का ध्यान रखेंगे क्योंकि सफ़ेद गेंद के फ़ॉर्मेट में विश्व कप होते हैं. इसलिए, आप इसे नकार नहीं सकते, आप इसे खत्म नहीं कर सकते या अपनी आँखें बंद करके यह नहीं सोच सकते कि आप उन्हें सफ़ेद गेंद के क्रिकेट के लिए क्यों तैयार कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए दो विश्व कप हैं.

20 ओवर के साथ-साथ 50 ओवर भी हैं, इसलिए अगर हम इन दोनों फ़ॉर्मेट में भी अच्छे हो जाते हैं, तो पूरी दुनिया पहचानेगी कि हाँ, पाकिस्तान में वाकई प्रतिभा है और यह चैनल अच्छा बन रहा है, यह सिस्टम के जरिए आ रहा है, इस पर ध्यान देना होगा. फिर आपकी पहली क्लास में मुझे पता चला है कि बहुत से मैच हुए हैं और कई जगहों पर पिच अच्छी नहीं रही है, देखिए पिच का अच्छा होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर फर्स्ट क्लास लेवल पर, इंग्लैंड में इन दिनों कुछ हाइब्रिड पिच इस्तेमाल हो रही हैं, जो पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, जिसमें आधी बुनाई है और आधी हरी प्राकृतिक मिट्टी है, इस तरह से आउट ऑफ द बॉक्स सोच की जरूरत है, सिस्टम ठीक रहेगा, तो जो आप टॉप टियर पर देख रहे हैं, यह हमारे सिस्टम का प्रतिबिंब है, जहां से ये लोग खेलते हैं, अगर उसमें जान नहीं होगी तो क्लब क्रिकेट में जान नहीं होगी, स्कूल क्रिकेट के लिए क्या प्लान है, तो तब तक सिर्फ आपका टॉप