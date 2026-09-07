नंबर 1 पर रामन लांबा, नंबर 4 पर ईशान किशन, दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 8 बल्लेबाज

ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी फाइनल में साउथ जोन के खिलाफ शानदार दोहरा शतक जमाकर इतिहास रच दिया है. ईशान ने अपनी ऐतिहासिक पारी में 270 गेंद का सामना किया और 26 चौके और दो छक्के लगाए ईशान किशन अब दलीप ट्रॉफी के फाइनल में दोहरा शतक ठोकने वाले 8वें बल्लेबाज बन गाए हैं. उनसे पहले रामन लांबा, यशस्वी जायसवाल, चेतेश्वर पुजारा, अंशुमन गायकवाड़, यूसुफ पठान औऱ मंसूर अली खान पटौदी ने दलीप टॉफी के फाइनल में दोहरा तक लगाने का कमाल किया था. अब इस लिस्ट में ईशान किशन का नाम भी जुड़ गया है. बता दें कि दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड रामन लांबा के नाम है जिन्होंने 1987 में 320 रन की पारी खेली थी.

ईशान किशन का ऐतिहासिक कारनामा, 250 रन बनाकर हुए रिटायरहर्ट

वहीं, दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ईशान ये खबर लिखे जाने तक चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर रामन लांबा हैं जिन्होंने दलीप ट्रॉफी के फाइनल में 320 रन की पारी खेली थी. रामन लांबा दलीप ट्रॉफी फाइनल में तिहरा शतक लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज हैं. वहीं, दूसरे नंबर पर यशस्वी जायसवाल हैं जिन्होंने 265 रन बनाए हैं. तीसरे नंबर पर चेतेश्वर पुजारा हैं जिनके नाम दलीप ट्रॉफी फाइनल में 256 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके अवावा नंबर 4 पर इस समय ईशान किशन हैं जो 250 रन से आगे बल्लेबाजी इस समय कर रहे हैं.

दलीप ट्रॉफी फाइनल में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बैटर