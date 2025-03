What a Hat-trick! राहुल शर्मा ने हाशिम अमला, जाक कैलिस और रूडोल्फ को तीन गेंदों पर किया आउट, VIDEO

Hat Trick For Rahul Sharma: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का सातवां मुकाबला बीते शनिवार (एक मार्च) को इंडिया मास्टर्स और दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स के बीच वडोदरा में खेला गया. जहां इंडिया मास्टर्स की तरफ से उम्दा गेंदबाजी करते हुए पूर्व लेग स्पिनर राहुल शर्मा हैट्रिक लेने में कामयाब रहे. 38 वर्षीय स्पिनर की तरफ से यह करिश्माई गेंदबाजी पांचवें ओवर में देखने को मिली. ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने पहले विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला को क्लीन बोल्ड किया. उसके बाद दूसरी गेंद पर उन्होंने कैप्टन जाक कैलिस और तीसरी गेंद पर जैक्स रूडोल्फ को क्रमशः एलबीडब्ल्यू करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

मैच के दौरान भारतीय स्पिनर ने कुल चार ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच वह 4.50 की इकोनॉमी से 18 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके अलावा गेंदबाजी में पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह का भी जलवा देखने को मिला. उन्होंने टीम के लिए महज दो ओवरों में 12 रन खर्च करते हुए तीन सफलता प्राप्त की. नतीजा ये रहा कि इन दोनों स्पिनरों की घातक गेंदबाजी के सामने पूरी अफ्रीकी टीम 13.5 ओवरों में महज 85 रन पर ढेर हो गई.

