युवराज सिंह के 'चक्रवात' में फंसी अफ्रीकी टीम, फिर आया रायडू नाम का तूफान, भारत ने अफ्रीका को धो डाला

India Masters Beat South Africa Masters By 8 Wickets: इंटरनेशनल मास्टर्स लीग टी20 2025 का सातवां मुकाबला एक मार्च 2025 को इंडिया मास्टर्स और दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स के बीच वडोदरा स्थित बीसीए स्टेडियम में खेला गया. जहां इंडिया मास्टर्स की टीम अपने गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद अंबाती रायडू के उम्दा बल्लेबाजी के बदौलत नौ ओवर शेष रहते आठ विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही.

बीसीए स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर हुई दक्षिण अफ्रीका मास्टर्स की टीम 13.5 ओवरों में अपने सभी विकेट खोते हुए 85 रन बनाने में कामयाब हुई थी. मैच के दौरान केवल दो बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू पाए.

YUVI Clean Bowled Dane Vilas🎯



back to back wicket for YUVI...still he is so lethal in his spin Bowling.🔥🔥🔥 #ChampionsTrophy #IMLT20 #ViratKohli𓃵 #SachinTendulkar #YuvrajSingh #IrfanPathan #YusufPathan #AmbatiRaydu #INDvsNZ pic.twitter.com/DrxpxqL5zj