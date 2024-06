T20 WC 2024 Super-8: कोच द्रविड़ ने कर दिया बड़ा ऐलान, अफगानिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में होगा ये बड़ा बदलाव

Rahul Dravid on Team India Playing 11 vs AFG: भारत के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने बुधवार को संकेत दिया कि गुरुवार को अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले टी20 विश्व कप सुपर आठ (IND vs AFG Super-8) मैच के लिए अंतिम एकादश में कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल (Kuldeep Yadav or Chahal in Playing 11 vs AFG) में से किसी एक को शामिल किया जा सकता है क्योंकि वहां की परिस्थितियां धीमी गति के गेंदबाजों के लिए अनुकूल लग रही हैं. भारत ने न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी स्टेडियम में अपने तेज गेंदबाजों पर भरोसा किया था क्योंकि वहां की ‘ड्रॉप-इन' पिचों में असमान उछाल था जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिली.

द्रविड़ ने मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया से बातचीत में कहा

‘‘किसी को भी बाहर रखना मुश्किल है. न्यूयॉर्क में तेज गेंदबाजों के लिए परिस्थितियां थोड़ी अलग थीं. हमें यहां (बारबाडोस में) कुछ अलग करने की जरूरत हो सकती है. युजी (युजवेंद्र चहल) या कुलदीप (यादव) का इस्तेमाल यहां किया जा सकता है.'' उन्होंने कहा, ‘‘हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास हरफनमौला खिलाड़ी हैं. हमारे पास आठ बल्लेबाज थे, लेकिन हमारे पास सात गेंदबाजी विकल्प भी थे.'' द्रविड़ ने यह भी कहा कि भारत अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर लचीला रहेगा और परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव करेगा.

द्रविड़ के रणनीति को लेकर कही ये बात

उन्होंने कहा, ‘‘हर स्थिति अलग होती है. इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया जा सकता. मैं लचीलेपन में विश्वास करता हूं. पाकिस्तान के खिलाफ मैच में हमने अक्षर (पटेल) को ऊपर भेजा. ऋषभ (पंत) को ऊपर (तीसरे नंबर पर) उतारा, इसमें काफी सोच-विचार किया गया. मुझे नहीं लगता कि टेस्ट (क्रिकेट) में हमारे पास यह लचीलापन होगा. टी20 में आप बल्लेबाजी में ज्यादा लचीलापन देखते हो.'' द्रविड़ ने कहा कि सुपर आठ चरण के लिए वेस्टइंडीज आकर अच्छा महसूस हो रहा है.

उन्होंने कहा, ‘‘कैरेबियाई सरजमीं पर आकर क्रिकेट खेलना अच्छा है. कुछ अभ्यास सत्र किये. हम तैयार हैं. अफगानिस्तान एक बहुत ही खतरनाक टीम है. उनके खिलाड़ी हमारे खिलाड़ियों की तुलना में लीग में अधिक खेलते हैं. वे ऐसी टीम नहीं हैं जिसे हल्के में लिया जा सके. वे सुपर आठ के हकदार हैं. ''